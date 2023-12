“Човешки гръмоотвод”: Тъжната история на мъжа, ударен 7 пъти от мълния

Т ова е рекорд, който вероятно никой не би искал да постигне.

Рой Кливланд Съливан държи световния рекорд за "Оцелял най-много пъти след удар от мълния", според книгата на Гинес. Известен е с прякора “човешки гръмоотвод”.

Изключителната история на Рой Кливлънд Съливън, който успява да оцелее след 7 удара от мълния, впечатлява света и постижението му го води директно в книгата на рекордите.

Според Inside Nova Съливан е бил рейнджър в американския национален парк "Шенандоа" във Вирджиния, така че е прекарвал много време на открито. Но все пак, по данни на "Аутсайд", Вирджиния дори не е в топ 10 на списъка с местата, където най-често падат мълнии.

