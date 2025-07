Четирима са загиналите при самолетната катастрофа на летище "Саутенд"

Ч етирима души са загинали при вчерашната катастрофа на малък самолет на лондонското летище „Саутенд“, предадоха Ройтер си Пи Ей Мидия.

Летището, намиращо се на около 50 км. източно от британската столица и използвано за полети до ваканционни дестинации в Европа, остава затворено след катастрофата.

Four dead in #London #Southend Airport #planecrash



The plane had flown from the Greek capital Athens to Pula in Croatia on Sunday.



