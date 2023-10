Летище "Лутън" в Лондон остава затворено заради пожар

Л етище "Лутън" в Лондон преустанови всички полети късно снощи, тъй като в един от многоетажните паркинги за автомобили на летището възникнал пожар, което довело до частично срутване на сградата, предаде Ройтерс.

Удължиха забраната за полети поне до 15 ч. местно време (17 ч. българско) заради пожар в един от многоетажните паркинги на комплекса, предаде Ройтерс.

"Пожарните служби продължават да работят на мястото на инцидента", пишат от летището в Екс, бивш "Туитър". "Взехме решение всички полети да бъдат отменени поне до 15 ч.".

Първоначално се очакваше летището да заработи отново в 12 ч. местно време (14 ч. българско).

"Уиз еър" (Wizz air) изпълнява полети от София до летището в Лутън.

🔥 BREAKING🔥 – All flights have been suspended at Luton Airport London as massive fire has erupted in the terminal car parking. #LutonAirport#Luton#Airportfire#HamasMassacre #طوفان_الاقصى_ #Gaza pic.twitter.com/gwEMKcADW5