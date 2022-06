Джей Ло "взриви" мрежата след коментар за изпълнение с Шакира

В началото на юни излезе новият документален филм за Дженифър Лопес - "Halftime", който проследява кариерата на звездата, като се фокусира върху нейното представяне в шоуто на полувремето на мача по американски футбол "Super Bowl LIV" (2020) и нейния филм "Hustlers" (2019).

Филмът показва задкулисния процес на създаването на емблематичното шоу на нея и Шакира в полувремето на Super Bowl през 2020 г. Тяхното изпълнение остана в историята с това, че то е първото по рода си, в което двама латиноамерикански артисти пеят заедно в полувремето.

Въпреки това, във филма, който се появи в Netflix на 14 юни, откриваме, че е имало редица проблеми по пътя, преди звездата да се качи на голямата сцена.

Джей Ло и Шакира превзеха сцената на Супербоул

Първо научаваме, че Дженифър е била разочарована, че е трябвало да дели сцената със Шакира за 14 минути, защото обикновено един изпълнител получава същото време. Според Джей Ло двете е трябвало да получат двойно повече време на сцената.

Предишните солови хедлайнери като Бионсе и The Weeknd например са получили повече от 14 минути само за себе си.

Освен този проблем обаче е имало и друг - политическите аспекти на шоуто.

"It wasn't about me." Premiering her @Netflix documentary #Halftime at #Tribeca2022 , Jennifer Lopez ( @JLo ) reflected on her performances at the 2020 Super Bowl and President Biden's inauguration ceremony. pic.twitter.com/2i5wv1hmVW

По време на изпълнението на двете звезди дъщерята на Дженифър - 11-годишната Еме - се присъединява към майка си.

На сцената Еме започва да пее от клетка, като е заобиколена от други затворени в клетка деца. След няколко секунди Еме излиза от клетката, а майка ѝ се връща на сцената, облечена в пелерина от пера с пуерториканското знаме от едната страна и американското - от другата.

Зрители стигат до заключението, че децата в клетки представляват имигрантите, държани в препълнени клетки в американските центрове за задържане по южната граница.

Джей Ло и Шакира бяха широко възхвалявани за включването на политическа символика и привличането на вниманието към опустошителното отношение към имигрантите в САЩ. Организаторите на Super Bowl обаче първоначално не искали политиката да е част от шоуто.

Джей Ло е успяла да ги убеди, след като е заявила, че иска съвместното ѝ изпълнение с Шакира да има смисъл. "Не искам просто да си клатим дупето на ориенталски танци", казала тя.

Малко след появата на филма на Джей Ло фенове в социалните мрежи започват да коментират, че фразата "клатене на дупето на ориенталски танци" всъщност е обидна и може да се отнася до Шакира.

In new documentary, JLO compared bellydancing to just shaking the ass. She said this type of dance and what Shakira offered wasn’t culturally relevant enough to be shown on stage.



This comes after she said she was not happy to share the stage with Shakira. Bitter, loud & wrong. pic.twitter.com/utQkalP6x9