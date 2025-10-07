Частично срутване на сграда в Мадрид, има хора в неизвестност

С града в процес на реконструкция в центъра на Мадрид се срути частично, ранявайки трима строителни работници. Неизвестен брой хора са в неизвестност, съобщиха испанските служби за спешна помощ, цитирани от Асошиейтед прес.
Нито един от ранените не е в сериозно състояние.
Двама души са леко ранени, а третият е откаран в болница със счупен крак, съобщи Беатрис Мартин, говорителка на спешните служби, цитирана от Ройтерс.
🚨BREAKING🚨:BUILDING COLLAPSE IN CENTRAL MADRID 🇪🇸🚨 ⚠️— The_Independent (@TheIndeWire) October 7, 2025
Five people are missing after a structure collapsed on Hileras Street near Ópera. One person has been seriously injured and taken to hospital. Rescue crews are searching for those trapped as police cordon off the area. pic.twitter.com/4OkFjjdxvu
Ранените са съобщили, че няколко техни колеги са били вътре в сградата, когато тя се е срутила, каза Мартин, без да посочи точен брой изчезнали.
Пожарникарите заявиха, че "няколко етажа" са се срутили.
На видеозапис, публикуван в "Екс" от службите за спешна помощ, фасадата на сградата е покрита с огромно зелено платнище.
STRUCTURAL SILENCE BROKEN IN MADRID— Naeem Aslam (@NaeemAslam23) October 7, 2025
A full building collapse on Calle Hileras near Madrid’s Ópera metro has shaken the city, with six floors pancaking in a historic, densely populated zone. Emergency services have sealed the area, and reports suggest people may be trapped,… pic.twitter.com/2C66FOeV0m
Полицията и пожарникарите са използвали дронове и кучета за да проверят дали има хора, заклещени вътре в сградата, разположена близо до операта и кралския дворец в испанската столица.
Частичното срутване на пететажната сграда е вътрешно, като фасадата ѝ е останала непокътната, добави Мартин.
Сградата е била преустроявана в хотел от строителна фирма.