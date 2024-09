Часове преди дебата: Какво да очакваме от Доналд Тръмп и Камала Харис

Д ебатът във вторник вечер ще бъде най-важната вечер в политическата кариера на вицепрезидента Камала Харис. Той ще ѝ предложи най-голямата аудитория досега, докато страната се опитва да научи повече за това какъв президент би била тя.

Бившият президент Доналд Тръмп влиза в дебата с надеждата да обърне страницата на едно трудно лято. Харис е намалила разликата в социологическите проучвания с него, откакто замени президента Байдън като кандидат на Демократическата партия. Вторник може да се окаже един от най-добрите шансове на Тръмп да обърне тази динамика, преди американците да започнат да гласуват предсрочно.

‘Make or break’: Kamala Harris gets ready to take on Trump in debate https://t.co/1Kw28lpI23 via @msnbc

Помощниците и поддръжниците на Харис искат тя да подтикне бившия президент към непоследователни изказвания. Екипът на Тръмп иска той да върне разговора към три области, които те смятат за печеливши: икономиката, имиграцията и глобалния хаос.

Тъй като не са планирани други дебати между Харис и Тръмп, срещата ще бъде една от 90-те минути с най-висок залог в американската политика от поколения насам.

Ето какво да очакваме:

В спомените на съветниците на бившия президент се е запечатал първият дебат през 2020 г., когато потният Тръмп избухна, говорейки над Джоузеф Р. Байдън-младши и отблъсквайки толкова много избиратели, че след него социологическите му проучвания чувствително намаляха.

Тръмп знае, че се е справил зле на този дебат и според помощници го е признал насаме. Но съветниците на Тръмп все още се притесняват, че той няма да успее да овладее враждебността си към Харис.

Последният път, когато Тръмп дебатира с жена, това беше Хилари Клинтън, неговата съперничка през 2016 г.

Той я нарече „гадна жена“ и се запъти зад нея на сцената, но помощниците му смятат, че е бил сравнително спокоен за стандартите на Тръмп.

Помощниците на Харис биха се радвали версията на Тръмп от 2020 г. да се появи във вторник вечерта.

🚨 Trump and Harris hit the campaign trail ahead of the upcoming debate. High stakes for both as the race tightens. #Trump2024 #KamalaHarris #DebateSeason pic.twitter.com/skxt8xtpio

Помощниците на Харис се опитаха, но не успяха, да променят правилата на дебата, така че микрофоните на кандидатите да остават включени дори когато не говорят, в опит да подтикнат Тръмп да се намесва и прекъсва, когато не е негов ред.

На четири очи Тръмп се отнася с още по-голямо пренебрежение към Харис, отколкото публично, казват съветниците му. Той говори грубо за романтичните ѝ връзки и невярно обвинява Харис, че едва наскоро е приела чернокожата си идентичност с политически цели. Съветниците и съюзниците на г-н Тръмп го съветват да се въздържа от лични нападки по време на дебата, но мнозина се притесняват, че той няма да успее да се сдържи.

Най-ниската точка в представянето на Харис на първичните дебати през 2019 г. дойде, когато представителката на Хаваите Тулси Габард поиска от нея да се извини за досието си като калифорнийски прокурор - момент, за който кампанията на Харис я беше подготвила, но на който тя все пак се затрудни да отговори ефективно.

Оттогава насам Харис доказа, че умее да отправя атаки срещу Тръмп, но понякога показва по-малко ловкост в неписани моменти. Понякога тя изпитваше затруднения по време на интервюта и в нестандартни моменти, въпреки че от началото на вицепрезидентския си мандат тя израсна като политически изпълнител.

Harris wants to challenge Trump on policy at debate



“She’s not just going to read off statistics, she’s going to read off what her policy is and how it actually will impact peoples’ lives,” a former Harris aide said.https://t.co/D5QyGxwjpc