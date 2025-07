"Чапитос": Синът на Ел Чапо сключва сделка с прокуратурата

О видио Гусман Лопес – един от синовете на известния мексикански наркобарон Ел Чапо, възнамерява да се признае за виновен по обвинения в трафик на наркотици в САЩ, предаде Асошиейтед прес, като се позова на съдебни документи.

Според прокуратурата Овидио Гусман Лопес и брат му Хоакин Гусман Лопес са ръководили фракция на картела, известна като "Чапитос" или малките Чапос, която е изнасяла фентанил за САЩ.

Бащата Хоакин Гусман - Ел Чапо е бившият лидер на картела "Синалоа", който в продължение на 25 години контрабандира планини от кокаин и други наркотици в САЩ, припомня агенцията.

Son of ‘El Chapo’ to plead guilty in US drug trafficking case https://t.co/eGBIfABTht pic.twitter.com/QEe0Ftla7h

Овидио Гусман Лопес бе арестуван в Мексико през 2023 г. и екстрадиран в САЩ. Във федералния съд в Чикаго той е обвинен в пране на пари, престъпления, свързани с наркотици и огнестрелно оръжие.

По-рано той не се призна за виновен, но според онлайн съдебни записи на 9 юли ще се яви в съда, за да промени показанията си като част от споразумение с прокуратурата. В съдебните документи, подадени във вторник (американско време), се посочва, че той възнамерява да се признае за виновен, след като по време на изслушването през октомври е било споменато за възможно споразумение с прокуратурата.

Овидио Гусман Лопес ще бъде първият от братята, сключил сделка с прокуратурата, отбелязва АП.

Арестуваха най-големия наркобарон в света

Хоакин Гусман Лопес също е задържан в САЩ. Той и друг дългогодишен лидер на „Синалоа“ - Исмаел Самбада - Ел Майо, бяха арестувани през юли в Тексас, след като кацнаха в САЩ с частен самолет. Хоакин Гусман Лопес не се е признал за виновен по обвинения, включващи пране на пари, търговия с наркотици и заговор за разпространение на наркотици. Самбада също не се е признал за виновен.

Драматичното залавяне на мъжете предизвика вълна от насилие в северния мексикански щат Синалоа, където избухнаха сблъсъци между две фракции на картела.

Федералните прокурори и адвокатът на Овидио Гусман Лопес, посочен в онлайн съдебните регистри като Джефри Лихтман, не отговориха веднага на молбите за коментар, уточнява АП.

Ovidio Guzman turns state's witness. The son of "El Chapo" will plead guilty and cooperate with U.S. authorities.



The walls are closing in for the #morena socialist narcoregime.#Mexico #Narcostate pic.twitter.com/a7c5XoZhJS