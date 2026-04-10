„Целувката на смъртта“: Защо близостта с Тръмп може да свали Орбан от власт

В края на март, в публикация в социалната мрежа Truth Social, Доналд Тръмп изрази пълната си солидарност с унгарския премиер Виктор Орбан. В навечерието на парламентарните избори в Унгария тази неделя, Тръмп нарече Орбан „наистина силен и могъщ лидер“, който „се бори неуморно за своята велика страна и народ“. За да не остави съмнение в подкрепата си, той завърши: „АЗ СЪМ С НЕГО ДО КРАЙ!“, пише The New Yok Times.

Donald J. Trump Truth Social Post 07:19 M EST 03.24.26



Highly Respected Prime Minister of Hungary, Viktor Orbán, is a truly strong and powerful Leader, with a proven track record of delivering phenomenal results. He fights tirelessly for, and loves, his Great Country and People,… pic.twitter.com/LrorKgOO96 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 25, 2026

Това не бе изолиран прилив на ентусиазъм. Въпреки мащабите на Унгария – страна с население под 10 милиона души – много фигури от лагера на Тръмп виждат в дългогодишния ѝ премиер ключов политически съюзник. Миналата есен в Националната стратегия за сигурност на администрацията бе заложено обещание за подкрепа към „здравите нации“ в Централна и Източна Европа срещу предполагаемото „цивилизационно заличаване“, заплашващо континента. „В наш национален интерес е Унгария да бъде успешна“, обобщи държавният секретар Марко Рубио през февруари. За Тръмп нещата са прости: за него Орбан е „фантастичен човек“.

Тази прегръдка обаче може да се окаже „целувка на смъртта“ за унгарския лидер. Докато привържениците на движението MAGA гледат на Унгария като на консервативна утопия, много унгарци не са щастливи от тази роля. Още по-тежки са последиците от политиките на Тръмп, които задълбочават икономическия спад и разклащат електоралната подкрепа за премиера. През последните години крайнодесните партии в Европа развиха тесни връзки с Тръмп, но примерът на Унгария може да послужи като предупреждение за опасностите от прекомерното сближаване. Ако Орбан падне от власт, това до голяма степен ще бъде „благодарение“ на неговите фенове в Белия дом.

След първия си мандат в началото на века, Виктор Орбан управлява без прекъсване вече 16 години. С огромно мнозинство неговата партия „Фидес“ преобрази страната по свой образ: пренаписа Конституцията, принуди престижния Централноевропейски университет да напусне страната и забрани материалите на ЛГБТ тематика в училищата като част от мащабна кампания срещу гражданското общество. Според Орбан това е защита на националната идентичност и независимостта на Унгария от влиянието на Брюксел.

През цялото това време Будапеща активно търси международна подкрепа, представяйки се за модел за подражание. Подкрепяният от правителството институт „Дунав“ спонсорира конференции на националконсерваторите в големите европейски столици, където съмишленици обменят опит. Пътниците по лондонските гари дори могат да се натъкнат на списанието „Hungarian Conservative“ – част от целенасочен проект за изграждане на имиджа на Унгария като авангард на нелибералното управление.

Доналд Тръмп е сред най-убедените поддръжници на този модел. Според него правителството на „Фидес“ е защитило Унгария, развило е икономиката и е спряло нелегалната имиграция, налагайки „ЗАКОННОСТ И РЕД“. Уважението е взаимно. Въпреки че Тръмп е непопулярен в по-голямата част от Европа, проучванията сочат, че близо една трета от унгарците му имат доверие. И все пак, парадоксално, именно политиките на Тръмп вредят на Унгария.

„Фидес“ се радваше на най-висока популярност, когато съчетаваше посланията за културна война с обещания за просперитет. Дълго време това работеше. През второто десетилетие на века заетостта в Унгария скочи с 20%, нивата на бедност паднаха, а строителният сектор процъфтяваше. Въпреки критиките към ЕС, правителството превърна Унгария в ключова база за германските автомобилни гиганти, което гарантираше стабилен икономически растеж.

Тази икономическа жизненост обаче бе подкопана от пандемията, а руската инвазия в Украйна направи поддържането ѝ още по-трудно. Сега евентуален втори мандат на Тръмп заплашва окончателно да сложи край на този период. Доктрината „Америка на първо място“, придружена от мита и заплахи, е лоша новина за европейската икономика, от която зависи Унгария. Натискът на Тръмп към Европа да купува американски втечнен газ вместо руски ще удари Будапеща по-силно от всеки друг. Към това се добавя и конфликтът с Иран, който вдига цените на енергията и подклажда инфлацията.

Някои европейски лидери от десния спектър вече осъзнаха проблема. Джордан Бардела от френския „Национален сбор“, който по-рано симпатизираше на идеите на Илон Мъск, сега подчертава, че отхвърля „подчинението“ на Вашингтон. Дори Найджъл Фараж от Reform UK и италианският премиер Джорджа Мелони започнаха да се дистанцират от позициите на Тръмп по отношение на Иран и икономическото влияние на САЩ.

Орбан обаче продължава да демонстрира близост с американските си съюзници, като вицепрезидента Джей Д. Ванс, който посети страната тази седмица. Но думите на американските му почитатели звучат все по-кухо за обикновените унгарци. В Дунауйварош – стоманодобивния център, изграден през 50-те години като социалистически град – стоманодобивният завод спря работа през 2022 г. след години на финансови трудности.

Източник: БТА

Орбан обвини за това войната, санкциите и „зелените политики“ на Брюксел, обещавайки нови инвестиции. Те обаче не дойдоха и заводът е пред фалит. Много местни жители обвиняват премиера, че не е потърсил помощ от ЕС за декарбонизация и спасяване на производството. По време на митинг в града миналия месец Орбан избегна темата за завода, концентрирайки се върху критики срещу Украйна.

Именно в места като Дунауйварош ерозията на подкрепата за „Фидес“ може да се окаже решаваща. Партията разчита на гласоподавателите с по-ниски доходи, но Орбан сам призна, че ако работниците и държавните служители не излязат да гласуват, партията ще загази. Изглежда, че базата на „Фидес“ се фрагментира под натиска на високата активност в големите градове и сред младите.

Докато международните наблюдатели виждат изборите като сблъсък на идеологии – национализъм срещу либерализъм – много унгарци ще гласуват по чисто прагматични причини. Основният съперник на Орбан, Петер Мадяр – бивш кадър на „Фидес“, подкрепян от опозицията – залага на умората от управлението, а не на грандиозни обещания.

Победите на Тръмп в САЩ трябва да служат за предупреждение към опозицията: лидер без подкрепата на мнозинството може да спечели, ако мобилизира твърдото си ядро и неутрализира критиците. И все пак, ситуацията за Орбан изглежда тежка. Повече от десетилетие той управляваше не само чрез демонизиране на опонентите, но и чрез реални икономически ползи за хората. Днес, в света на Тръмп, не е ясно дали това все още е възможно.