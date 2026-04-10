„Целувката на смъртта“: Защо близостта с Тръмп може да свали Орбан от власт

Близостта на Виктор Орбан с Доналд Тръмп се превръща в икономически риск за Унгария. На фона на инфлация и фалити, моделът „Фидес“ е пред изпитание, а опозицията залага на общественото изтощение преди решаващите парламентарни избори в страната

Нов ход на Нетаняху: Започва преки преговори с Ливан

Нов ход на Нетаняху: Започва преки преговори с Ливан
„Ел Ниньо“ се завръща? Ето какво може да означава за времето през 2026 г.

„Ел Ниньо“ се завръща? Ето какво може да означава за времето през 2026 г.
Учени откриха неочаквана връзка между брака и рака

Учени откриха неочаквана връзка между брака и рака
ЕС призова Израел да прекрати ударите срещу Ливан

ЕС призова Израел да прекрати ударите срещу Ливан
„Огнено кълбо“: Мисия „Артемис II“ пред най-опасното си изпитание при завръщането си

„Огнено кълбо“: Мисия „Артемис II“ пред най-опасното си изпитание при завръщането си
Учени предупреждават, че капацитетът на планетата е изчерпан

Учени предупреждават, че капацитетът на планетата е изчерпан
„Съкрушително поражение“: Москва обяви края на операцията срещу Иран за провал на САЩ

„Съкрушително поражение“: Москва обяви края на операцията срещу Иран за провал на САЩ
Нова ескалация в Залива: Иран постави условия за корабоплаването в Ормузкия пролив

Нова ескалация в Залива: Иран постави условия за корабоплаването в Ормузкия пролив

В края на март, в публикация в социалната мрежа Truth Social, Доналд Тръмп изрази пълната си солидарност с унгарския премиер Виктор Орбан. В навечерието на парламентарните избори в Унгария тази неделя, Тръмп нарече Орбан „наистина силен и могъщ лидер“, който „се бори неуморно за своята велика страна и народ“. За да не остави съмнение в подкрепата си, той завърши: „АЗ СЪМ С НЕГО ДО КРАЙ!“, пише The New Yok Times.

Това не бе изолиран прилив на ентусиазъм. Въпреки мащабите на Унгария – страна с население под 10 милиона души – много фигури от лагера на Тръмп виждат в дългогодишния ѝ премиер ключов политически съюзник. Миналата есен в Националната стратегия за сигурност на администрацията бе заложено обещание за подкрепа към „здравите нации“ в Централна и Източна Европа срещу предполагаемото „цивилизационно заличаване“, заплашващо континента. „В наш национален интерес е Унгария да бъде успешна“, обобщи държавният секретар Марко Рубио през февруари. За Тръмп нещата са прости: за него Орбан е „фантастичен човек“.

Тази прегръдка обаче може да се окаже „целувка на смъртта“ за унгарския лидер. Докато привържениците на движението MAGA гледат на Унгария като на консервативна утопия, много унгарци не са щастливи от тази роля. Още по-тежки са последиците от политиките на Тръмп, които задълбочават икономическия спад и разклащат електоралната подкрепа за премиера. През последните години крайнодесните партии в Европа развиха тесни връзки с Тръмп, но примерът на Унгария може да послужи като предупреждение за опасностите от прекомерното сближаване. Ако Орбан падне от власт, това до голяма степен ще бъде „благодарение“ на неговите фенове в Белия дом.

След първия си мандат в началото на века, Виктор Орбан управлява без прекъсване вече 16 години. С огромно мнозинство неговата партия „Фидес“ преобрази страната по свой образ: пренаписа Конституцията, принуди престижния Централноевропейски университет да напусне страната и забрани материалите на ЛГБТ тематика в училищата като част от мащабна кампания срещу гражданското общество. Според Орбан това е защита на националната идентичност и независимостта на Унгария от влиянието на Брюксел.

През цялото това време Будапеща активно търси международна подкрепа, представяйки се за модел за подражание. Подкрепяният от правителството институт „Дунав“ спонсорира конференции на националконсерваторите в големите европейски столици, където съмишленици обменят опит. Пътниците по лондонските гари дори могат да се натъкнат на списанието „Hungarian Conservative“ – част от целенасочен проект за изграждане на имиджа на Унгария като авангард на нелибералното управление.

Доналд Тръмп е сред най-убедените поддръжници на този модел. Според него правителството на „Фидес“ е защитило Унгария, развило е икономиката и е спряло нелегалната имиграция, налагайки „ЗАКОННОСТ И РЕД“. Уважението е взаимно. Въпреки че Тръмп е непопулярен в по-голямата част от Европа, проучванията сочат, че близо една трета от унгарците му имат доверие. И все пак, парадоксално, именно политиките на Тръмп вредят на Унгария.

„Фидес“ се радваше на най-висока популярност, когато съчетаваше посланията за културна война с обещания за просперитет. Дълго време това работеше. През второто десетилетие на века заетостта в Унгария скочи с 20%, нивата на бедност паднаха, а строителният сектор процъфтяваше. Въпреки критиките към ЕС, правителството превърна Унгария в ключова база за германските автомобилни гиганти, което гарантираше стабилен икономически растеж.

Тази икономическа жизненост обаче бе подкопана от пандемията, а руската инвазия в Украйна направи поддържането ѝ още по-трудно. Сега евентуален втори мандат на Тръмп заплашва окончателно да сложи край на този период. Доктрината „Америка на първо място“, придружена от мита и заплахи, е лоша новина за европейската икономика, от която зависи Унгария. Натискът на Тръмп към Европа да купува американски втечнен газ вместо руски ще удари Будапеща по-силно от всеки друг. Към това се добавя и конфликтът с Иран, който вдига цените на енергията и подклажда инфлацията.

Някои европейски лидери от десния спектър вече осъзнаха проблема. Джордан Бардела от френския „Национален сбор“, който по-рано симпатизираше на идеите на Илон Мъск, сега подчертава, че отхвърля „подчинението“ на Вашингтон. Дори Найджъл Фараж от Reform UK и италианският премиер Джорджа Мелони започнаха да се дистанцират от позициите на Тръмп по отношение на Иран и икономическото влияние на САЩ.

Орбан обаче продължава да демонстрира близост с американските си съюзници, като вицепрезидента Джей Д. Ванс, който посети страната тази седмица. Но думите на американските му почитатели звучат все по-кухо за обикновените унгарци. В Дунауйварош – стоманодобивния център, изграден през 50-те години като социалистически град – стоманодобивният завод спря работа през 2022 г. след години на финансови трудности.

Източник: БТА

Орбан обвини за това войната, санкциите и „зелените политики“ на Брюксел, обещавайки нови инвестиции. Те обаче не дойдоха и заводът е пред фалит. Много местни жители обвиняват премиера, че не е потърсил помощ от ЕС за декарбонизация и спасяване на производството. По време на митинг в града миналия месец Орбан избегна темата за завода, концентрирайки се върху критики срещу Украйна.

Именно в места като Дунауйварош ерозията на подкрепата за „Фидес“ може да се окаже решаваща. Партията разчита на гласоподавателите с по-ниски доходи, но Орбан сам призна, че ако работниците и държавните служители не излязат да гласуват, партията ще загази. Изглежда, че базата на „Фидес“ се фрагментира под натиска на високата активност в големите градове и сред младите.

Докато международните наблюдатели виждат изборите като сблъсък на идеологии – национализъм срещу либерализъм – много унгарци ще гласуват по чисто прагматични причини. Основният съперник на Орбан, Петер Мадяр – бивш кадър на „Фидес“, подкрепян от опозицията – залага на умората от управлението, а не на грандиозни обещания.

Победите на Тръмп в САЩ трябва да служат за предупреждение към опозицията: лидер без подкрепата на мнозинството може да спечели, ако мобилизира твърдото си ядро и неутрализира критиците. И все пак, ситуацията за Орбан изглежда тежка. Повече от десетилетие той управляваше не само чрез демонизиране на опонентите, но и чрез реални икономически ползи за хората. Днес, в света на Тръмп, не е ясно дали това все още е възможно.

Почина „Кръстникът на хип-хопа"

Почина легендарният Африка Бамбатаа – „Кръстникът на хип-хопа“

Свят Преди 1 час

Почина Африка Бамбатаа, „Кръстникът на хип-хопа" и създател на хита „Planet Rock". Пионерът, оформил рап културата през 80-те, си отиде на фона на музикално величие и тежки съдебни обвинения

Поклонението пред Янка Рупкина ще е на 11 април в Бургас

Поклонението пред Янка Рупкина ще е на 11 април в Бургас

България Преди 2 часа

На 7 април на 87-годишна възраст си отиде една от най-обичаните български народни певици

Две катастрофи причиниха задръстване на "Тракия", засилен трафик за Великден

Две катастрофи причиниха задръстване на "Тракия", засилен трафик за Великден

България Преди 2 часа

От МВР допълниха, че би трябвало към момента пътят да е почистен, а шофьорите са подписали двустранни протоколи

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево" и "Малко Търново" към Турция

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево" и "Малко Търново" към Турция

България Преди 2 часа

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Гърция

Никога не чистете обувките си така, съсипвате ги

Никога не чистете обувките си така, съсипвате ги

Любопитно Преди 3 часа

Когато забележите петно по белите си маратонки, преди да излезете навън, е изкушаващо просто да го избършете с влажна кърпичка, но това е много опасно за самите обувки

Уикендът, който ще реши всичко: Светът затаява дъх преди преговорите между САЩ и Иран

Уикендът, който ще реши всичко: Светът затаява дъх преди преговорите между САЩ и Иран

Свят Преди 3 часа

Крехкото двуседмично примирие, което проправи пътя за разговорите, засега се спазва. Но масираните смъртоносни бомбардировки на Израел срещу „Хизбула" и разногласията относно това дали Ливан е включен в примирието, все още могат да провалят срещите

Нови мерки за безопасност на летище „Васил Левски“

Нови мерки за безопасност на летище „Васил Левски“

България Преди 4 часа

Пет катастрофи край Поморие: Кола се обърна по таван след леден дъжд и градушка

Пет катастрофи край Поморие: Кола се обърна по таван след леден дъжд и градушка

България Преди 4 часа

В социалните мрежи шофьори публикуваха видеоклипове, на които се вижда интензивният градоносен валеж, придружен от силен дъжд и намалена видимост. Според очевидци обстановката се е влошила рязко за минути, което е изненадало водачите на път

Остарява ли тялото ви правилно? Опитайте тези 5 лесни теста от експерт по дълголетие

Остарява ли тялото ви правилно? Опитайте тези 5 лесни теста от експерт по дълголетие

Любопитно Преди 5 часа

Жените живеят по-дълго от всякога, но не винаги в добро здраве. Личният треньор Кейт Роу-Хам дава съвети как да подобрите не само продължителността на живота си, но и годините, прекарани в добро здраве.

Кралица Елизабет и принц Филип с принц Чарлз в двореца Карнарвън за церемонията, която провъзгласи Чарлз за принц на Уелс

Какво се случи с Елизабет II през 1969 г.? Дворецът излъга за „грип“

Любопитно Преди 5 часа

Покойната кралица Елизабет II била близо до нервен срив по време на бурното лято на 1969 г. Бъкингамският дворец е обявил, че Елизабет II е заболяла от грип, като прикритие за факта, че е отменила всички ангажименти и се е оттеглила на легло

Зеленски: Продажбата на „Лукойл“ в България е руска игра за милиарди

Зеленски: Продажбата на „Лукойл“ в България е руска игра за милиарди

България Преди 5 часа

Украинският президент заяви, че Русия може да е настоявала за облекчаване на санкциите, за да продаде европейските активи на „Лукойл". По думите му въпросът засяга около 20 обекта в Европа, включително рафинерии в България и Румъния, които или не работят, или приходите от тях не достигат до Русия

Иванка Тръмп

Сълзите на Иванка: Ужасът да гледаш опита за убийство на баща си в реално време

Свят Преди 6 часа

В най-откровеното си интервю досега, първата дъщеря на САЩ разказва за травмата от покушението в Пенсилвания, тежката загуба на своята майка и битката на съпруга ѝ с рака, разкривайки защо е избрала терапията и прошката пред омразата

Внимание, шофьори! Сняг натрупа на „Шипка“, пътят е побелял

Внимание, шофьори! Сняг натрупа на „Шипка“, пътят е побелял

България Преди 6 часа

От Пътна полиция призовават шофьорите да бъдат изключително внимателни. Пътното платно се поддържа постоянно от снегопочистваща техника, като снегорини минават редовно и опесъчават прохода

Трапезата за Великден поскъпна: Колко трябва да отдели едно семейство

Трапезата за Великден поскъпна: Колко трябва да отдели едно семейство

България Преди 7 часа

Според проучване, предоставено на БТА от икономическия анализатор Теодора Пачеджиева и изследователя Момчил Димитров, цената на агнешкото месо е основен фактор за увеличението на разходите за посрещане на празника

Безплатно паркиране в София за Великден: Кога отпадат синята и зелената зона

Безплатно паркиране в София за Великден: Кога отпадат синята и зелената зона

България Преди 7 часа

От Центъра за градска мобилност призоваха шофьорите да спазват общите правила за спиране и безопасност в града въпреки липсата на таксуване

Опасни ли са ГМО храните? Биолог разби най-големите митове за генното инженерство

Любопитно Преди 7 часа

Продуктите с ГМО отдавна са на рафтовете, но дебатът за тях не спира. Д-р Алексей Коваленко обяснява защо модифицираните сортове преминават по-строги тестове от обикновените и как „натурален" картоф се оказа по-токсичен от лабораторен вариант

