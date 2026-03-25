Свят

Тръмп призова унгарците да гласуват за Орбан

Президентът на САЩ подчерта, че му дава „пълна и безусловна подкрепа" за нов мандат начело на унгарското правителство

25 март 2026, 07:44
Тръмп призова унгарците да гласуват за Орбан
Източник: AP/БТА

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви подкрепата си за унгарския премиер Виктор Орбан, като призова гражданите на Унгария да гласуват за него на предстоящите парламентарни избори, съобщава Франс прес.

Орбан пожела късмет на Тръмп

В публикация в собствената си социална мрежа Truth Social Тръмп определи Орбан като свой „истински приятел“ и подчерта, че му дава „пълна и безусловна подкрепа“ за нов мандат начело на унгарското правителство.

Американският президент използва силен тон в посланието си, като го нарече още „боец“ и „победител“.

Защо Тръмп и MAGA помагат на Орбан да остане на власт

Виктор Орбан, който управлява Унгария от 2010 г., ще се стреми към пети премиерски мандат на изборите, насрочени за 12 април. Въпреки дългогодишното си управление, част от независимите социологически проучвания показват, че позициите му в момента са по-колебливи в сравнение с предишни изборни кампании.

В изявлението си Тръмп акцентира и върху политиките на унгарския премиер, като го похвали за твърдата му позиция срещу нелегалната миграция, както и за действията му в посока възстановяване на обществения ред в страната.

"Продължавай да се бориш, господин президент!"

Американският държавен глава отбеляза също, че отношенията между Съединените щати и Унгария се развиват положително, като според него двустранното сътрудничество достига „нови върхове“ в различни области.

Тръмп се срещна с Орбан във Флорида, за какво разговаряха

Очаква се изборите в Унгария да преминат при засилен международен интерес, на фона на политическата ситуация в региона и ролята на страната в рамките на Европейския съюз.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
