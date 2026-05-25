България

Радев се срещна с американския и.д. помощник държавен секретар по европейките въпроси

Двамата са обсъдили стратегическото партньорство между двете държави

25 май 2026, 14:35
Източник: БТА

М инистър-председателят Румен Радев се срещна в сградата на Министерския съвет с Артър Милик, изпълняващ длъжността помощник държавен секретар по европейските и евразийски въпроси в Държавния департамент на САЩ, който е на посещение в България, информира правителствената пресслужба.

Румен Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи

По време на разговорите двамата са обсъдили теми от стратегическото партньорство между България и САЩ, както и предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, произтичащи от военните действия в Украйна и в Близкия изток, както и подходите за справяне с тях.

На 20 май премиерът Румен Радев съобщи, че в телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп е поставил въпроса за отпадане на визите за български граждани и е изразил очакването на българската страна този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък.

Източник: Нелли Желева, БТА    
Румен Радев Артър Милик България-САЩ Държавен департамент на САЩ Стратегическо партньорство Сигурност Война в Украйна Близък изток Визи за българи Доналд Тръмп
