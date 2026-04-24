Украинка се опита да продаде 6-годишния си син за 25 000 долара

38-годишна жена е била задържана в украинската област Волин, след като се опитала да продаде собствения си 6-годишен син за 25 000 щатски долара.

Под процесуалното ръководство на Волинската областна прокуратура ѝ е повдигнато обвинение за трафик на непълнолетни.

Арест за украинка, продаваща дъщеря си

Според разследването жената, която и преди е била привличана към наказателна отговорност за кражби, след развода си е продължила да живее с най-малкия си син, докато двете ѝ по-големи деца (на 13 и 16 години) са останали при бащата.

Тъй като не искала повече да се грижи за детето, тя решила да го продаде.

През март 2026 г. заподозряната намерила „купувач“ и се договорила за предаването на детето срещу парично възнаграждение, като напълно пренебрегнала законовите процедури за осиновяване. Мъжът, на когото било предложено да купи детето, сигнализирал органите на реда.

Къща на ужасите: Разкриха група за трафик на бебета в Украйна

Предаването на момчето се е състояло на 17 април 2026 г. в град Луцк в рамките на специализирана операция под наблюдението на правоохранителните органи. Веднага след получаването на парите жената е била задържана.

Към момента съдът е постановил мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Ще бъде дадена и правна оценка на действията на социалните служби, тъй като детето е било регистрирано при тях, но по-рано не са постъпвали сигнали за проблеми в условията му на живот.

Шестгодишното момче в момента се намира в детски приют под наблюдението на органите по настойничество.

Досъдебното производство се води от следователи към Главното управление на Националната полиция във Волинска област с оперативната подкрепа на отдел „Миграционна полиция“.

От украинската прокуратура припомнят, че в Киев майка беше осъдена на 15 години затвор за това, че е продала петгодишната си дъщеря на свой познат за 100 щатски долара. Същата присъда получи и мъжът, който е купил детето с цел сексуална експлоатация.