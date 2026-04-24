Свят

Украинка се опита да продаде 6-годишния си син за 25 000 долара

Повдигнато ѝ е обвинение за трафик на непълнолетни

24 април 2026, 10:35
Източник: iStock Photos

38-годишна жена е била задържана в украинската област Волин, след като се опитала да продаде собствения си 6-годишен син за 25 000 щатски долара.

Под процесуалното ръководство на Волинската областна прокуратура ѝ е повдигнато обвинение за трафик на непълнолетни.

Според разследването жената, която и преди е била привличана към наказателна отговорност за кражби, след развода си е продължила да живее с най-малкия си син, докато двете ѝ по-големи деца (на 13 и 16 години) са останали при бащата.

Тъй като не искала повече да се грижи за детето, тя решила да го продаде.

През март 2026 г. заподозряната намерила „купувач“ и се договорила за предаването на детето срещу парично възнаграждение, като напълно пренебрегнала законовите процедури за осиновяване. Мъжът, на когото било предложено да купи детето, сигнализирал органите на реда.

Предаването на момчето се е състояло на 17 април 2026 г. в град Луцк в рамките на специализирана операция под наблюдението на правоохранителните органи. Веднага след получаването на парите жената е била задържана.

Към момента съдът е постановил мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Ще бъде дадена и правна оценка на действията на социалните служби, тъй като детето е било регистрирано при тях, но по-рано не са постъпвали сигнали за проблеми в условията му на живот.

Шестгодишното момче в момента се намира в детски приют под наблюдението на органите по настойничество.

Досъдебното производство се води от следователи към Главното управление на Националната полиция във Волинска област с оперативната подкрепа на отдел „Миграционна полиция“.

От украинската прокуратура припомнят, че в Киев майка беше осъдена на 15 години затвор за това, че е продала петгодишната си дъщеря на свой познат за 100 щатски долара. Същата присъда получи и мъжът, който е купил детето с цел сексуална експлоатация.

Източник: Прокуратура на Украйна    
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

