Свят

Българин е тежко ранен при инцидент в Косово

Образувано е досъдебно производство за опит за убийство

5 ноември 2025, 18:05
Българин е тежко ранен при инцидент в Косово
Източник: iStock Photos/Getty Images

М инистерството на външните работи на Република България изразява дълбоко съжаление по повод на тежък инцидент, настъпил на 4 ноември 2025 г. в град Джакова, Република Косово, при който е бил тежко ранен български гражданин – служител на Офиса на Европейския съюз в страната.

Български гражданин е бил нападнат в Прищина

Посолството на Република България в Прищина поддържа постоянен контакт с компетентните органи на приемащата държава, които са образували досъдебно производство по подозрение за опит за убийство.

По последна информация от българското посолство в Прищина, пострадалият е настанен в лечебно заведение в косовската столица, като състоянието му към момента е стабилно.

Българските дипломатически представители са в готовност да окажат необходимото съдействие и ще посетят нашия сънародник при първа възможност, съгласно препоръките на медицинския екип.

Източник: МВнР    
Български гражданин Косово Опит за убийство
Последвайте ни
Отнемат колите на пияни шофьори и трафикантите на хора

Отнемат колите на пияни шофьори и трафикантите на хора

Парламентът отхвърли държавата да придобие „Лукойл-България“

Парламентът отхвърли държавата да придобие „Лукойл-България“

Жена преби мъж в София, нанесе му телесна повреда

Жена преби мъж в София, нанесе му телесна повреда

Британското посолство отговори на Бойко Борисов

Британското посолство отговори на Бойко Борисов

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg
Купувачът на
Ексклузивно

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Преди 23 часа
<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Ексклузивно

Русия е на път към огромна победа в Украйна

Преди 22 часа
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Ексклузивно

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Преди 19 часа
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Ексклузивно

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Преди 1 ден

Виц на деня

- Жена ми може да говори с часове на каквато и да е тема! - Щастливец! На моята изобщо не и трябва тема.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Шофьорът на 64 г., убил човек с линейка, употребил канабис

Шофьорът на 64 г., убил човек с линейка, употребил канабис

България Преди 17 минути

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа

Желязков: България е стабилен и предвидим икономически партньор

Желязков: България е стабилен и предвидим икономически партньор

България Преди 2 часа

Премиерът се срещна с главния изпълнителен директор на Sensata Technologies

Путин нареди да се подготвят ядрени опити

Путин нареди да се подготвят ядрени опити

Свят Преди 2 часа

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов е казал пред Путин, че САЩ подсилват стратегическите си сили

Задържан за обира на века: Не знаех, че това е Лувърът

Задържан за обира на века: Не знаех, че това е Лувърът

Свят Преди 2 часа

Двама от обвиняемите са признали пред следователите, че са действали по указание

Васил Терзиев

Кметът Терзиев поиска оставката на главния архитект: Различни виждания

България Преди 2 часа

Според Терзиев бъдещето на София изисква създаването на позиция заместник-кмет по градско планиране с визионерски подход, подкрепен от компактна и технически ориентирана администрация

Никола Цолов и Крисия официално потвърдиха връзката си

Никола Цолов и Крисия официално потвърдиха връзката си

Любопитно Преди 2 часа

Подозренията се потвърдиха, когато пилотът сподели няколко общи снимки с певицата

КС отхвърли решените на ВАС за Закона за здравното осигуряване

КС отхвърли решените на ВАС за Закона за здравното осигуряване

България Преди 3 часа

Задължение на държавата е да закриля здравето на гражданите и да им осигури достъпна медицинска помощ

Цяло племе ще бъде елиминирано от “Игри на волята” тази вечер

Цяло племе ще бъде елиминирано от “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

Каква ще бъде съдбата на Феномените и Лечителите?

От Бейрут искат България да екстрадира задържан

От Бейрут искат България да екстрадира задържан

Свят Преди 3 часа

Обвиняемият Игор Гречушкин беше арестуван у нас през септември

„Щеше да бъде лишена от всичко“: Неразказаната история за забранената любов на принцеса Маргарет

„Щеше да бъде лишена от всичко“: Неразказаната история за забранената любов на принцеса Маргарет

Любопитно Преди 4 часа

Принцесата сякаш бе изправена пред невъзможен избор – да запази кралските си привилегии или да живее в тихо изгнание като госпожа Таунсенд

Кралица Летисия блести с емблематична тиара на гала вечеря за султана на Оман

Кралица Летисия блести с емблематична тиара на гала вечеря за султана на Оман

Любопитно Преди 5 часа

Кралица Летисия привлече всички погледи с тъмносиня рокля с елегантни ръкави

<p>Кои инфекции убиват за 24 часа</p>

Смъртоносна заплаха: Кои инфекции убиват за 24 часа

Любопитно Преди 5 часа

Някои от тях се причиняват от бактерии, които отделят силни токсини, докато други се развиват толкова бързо, че дори ранното лечение не винаги е достатъчно

България има 6 месеца да спаси 215 млн. евро по ПВУ

България има 6 месеца да спаси 215 млн. евро по ПВУ

България Преди 5 часа

Българският ПВУ е на обща стойност 6,17 млрд. евро безвъзмездни средства

<p>Михайлов: &quot;Величие&quot; сменя тактиката си в НС</p>

Ивелин Михайлов: "Величие" сменя тактиката си в НС

Свят Преди 5 часа

Понеже сме нов политически играч, досега следвахме установения ред и се опитвахме да бъдем опозиция

Шофьорът, помел коли на бул. „Витоша“, излиза от ареста срещу 5 хил. лв. гаранция

Шофьорът, помел коли на бул. „Витоша“, излиза от ареста срещу 5 хил. лв. гаранция

България Преди 5 часа

Съдът прецени, че престъпленията, за които Маркулиев е обвинен, не са тежки

Поканиха Ким Кардашиян да участва в проучване на „извънземната“ комета 3I/ATLAS

Поканиха Ким Кардашиян да участва в проучване на „извънземната“ комета 3I/ATLAS

Любопитно Преди 5 часа

За разлика от типичните комети, 3I/ATLAS има високо съотношение никел-желязо, а по-голямата част от газа около нея е въглероден диоксид

Всичко от днес

От мрежата

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg

Защо кучето яде котешки изпражнения

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Михаела Василева се завръща в Big Brother

Edna.bg

Новото лице на турските сериали: актрисите, които промениха играта

Edna.bg

Феновете на Левски изкупиха билетите за дербито с ЦСКА

Gong.bg

Италия представи екипите за Мондиал 2026

Gong.bg

Български гражданин е тежко ранен в Косово, разследва се опит за убийство

Nova.bg

Служител на ДФ "Земеделие" задържан с подкуп от 1000 лева

Nova.bg