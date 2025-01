Бурята "Ейоуин" остави 350 000 жилища без ток в Ирландия и Великобритания

П овече от 350 000 жилища в Република Ирландия и в британските провинции Северна Ирландия и Шотландия все още бяха без ток снощи, съобщиха различните електроенергийни оператори, три дни след преминаването на безпрецедентно силната буря ""Ейоуин", предаде Франс прес.

Бурята, която британската метеорологична служба определи в събота като "вероятно най-силната, която е връхлитала Великобритания", отне живота на двама души. Вчера шотландските власти съобщиха, че 19-годишен шофьор е загинал в петък сутринта, когато дърво е паднало върху автомобила му. Друг мъж е загинал същия ден при подобни обстоятелства в Ирландия.

Storm Eowyn is not 'once in a generation' but the first of many | The National https://t.co/V04wfhQ5bT