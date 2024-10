Божествена намеса: Библия остана непокътната в разрушен от ураган дом (СНИМКИ/ВИДЕО)

Д окато хиляди хора във Флорида се възстановяват след опустошението на урагана "Милтън", една жена в Джорджия разкрива нещо уникално, причинено от предишно природно бедствие, което за нейна изненада остави конкретен предмет в дома ѝ почти непокътнат.

Синди Коул, 62-годишна жена от Нешвил, Джорджия, наскоро пострада от урагана "Хелън", който удари САЩ две седмици преди "Милтън".

Cindy Cole from Nashville, Georgia, attributes her survival during Hurricane Helene to Lord’s intervention. Storm destroyed her home but left her Bible unscathed. A voice repeatedly urges her to move from the room to escape and she says it’s the Lord!#Georgia #miracles #Bible pic.twitter.com/jZnyJ2mSjj