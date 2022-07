Тропическата буря "Бони" се превръща в ураган, уби трима в Централна Америка

Т ропическата буря "Бони" уби трима души в Салвадор и Никарагуа, съобщaват от Националния център по ураганите (NHC) на САЩ. След това тя се насочи към Мексико и бе повишена в първа степен.

Ураганът, който е третият за сезона край бреговете на Мексико, е с максимални постоянни ветрове със скорост 125 км в час "с по-силни пориви", съобщи NHC, като се позова на сателитни снимки.

Severe flooding in the department of San Salvador forced the evacuation of 22 people who were at risk due to flooding caused by the rains of Tropical Storm Bonnie. Salvador#flood #flooding #floods #flashflood #tormenta #lluvias #lluvia #chuvas pic.twitter.com/mbPgFNaxXq