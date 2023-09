Прогнози за опустошителни ветрове и морски бури: "Агнес" връхлетя Великобритания

С лед като премина през Ирландия, бурята "Агнес" връхлетя Великобритания с бурни ветрове, наводнения и прекъсвания на електрозахранването, предадоха Пи Ей мидиа и ДПА.

Първата за сезона буря с наименование "Агнес" връхлетя снощи със силен вятър със скорост 127 км/ч Капел Куриг, село в Уелс.

Регистрирани бяха ветрове със скорост 109 км/ч в Абердарон, Уелс, 93 км/ч в Гленан, Северна Ирландия, и 87 км/ч в Камборн, Корнуол.

I’m out assessing the damage that #StormAgnes did…. She broke some trees and left the footpath impassable!! Wasn’t very nice of her!!! pic.twitter.com/hgq61Co4GF