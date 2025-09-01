Свят

Бургазлия е с опасност за живота, след като заби колата си в дърво

Мъжът се е движил между карнобатските села Соколово и Драгово

1 септември 2025, 11:18
Бургазлия е с опасност за живота, след като заби колата си в дърво
Източник: iStock

59-годишен бургазлия е с опасност за живота, след като се заби с управлявания от него автомобил в крайпътно дърво, съобщиха от МВР.

Инцидентът е от късния следобед в събота.

Автомобил блъсна пиян пешеходец в Бургас

Мъжът се е движил между карнобатските села Соколово и Драгово, като поради движение с несъобразена скорост, самостоятелно катастролфира, блъскайки се в крайпътно дърво със своя "Опел Зафира".

В следствие на инцидента бургазлията е с хемоторакс и фрактури на ребрата, като е настанен за лечение в отделение "Гръдна хирургия" към болница "Сърце и мозък", с опасност за живота.

Източник: Агенция "Фокус"    
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Таксите за гробни места в София се удвояват от 1 септември

Таксите за гробни места в София се удвояват от 1 септември

България Преди 4 минути

При средна годишна смъртност от около 18 000 души в София, наличните гробни места биха стигнали за не повече от една година

<p>Путин благодари на Ердоган за Украйна</p>

Ердоган покани Путин в Турция: Отношенията ни са непоклатими

Свят Преди 15 минути

Руско-турското сътрудничество във всички области е добре установено, конкретно, полезно и, бих казал, основано на доверие, заяви Путин

Позиция на NOVA

Позиция на NOVA

България Преди 41 минути

Свободата на словото и правото на обществото да бъде информирано са основни демократични ценности

Моди призова Путин за скорошен край на войната в Украйна

Моди призова Путин за скорошен край на войната в Украйна

Свят Преди 42 минути

Путин се обърна към Моди със "скъп приятел" и заяви, че двустранните взаимоотношения се развиват динамично

От днес: Пълна забрана на козметични продукти с ТПО

От днес: Пълна забрана на козметични продукти с ТПО

България Преди 48 минути

На нарушителите ще бъдат налагани санкции

<p>Хусите са изстреляли ракета срещу &quot;израелски петролен танкер&quot;</p>

Хусите са изстреляли ракета срещу "израелски петролен танкер" в Червено море

Свят Преди 53 минути

UKMTO съобщи за атака, станала на 40 морски мили югозападно от Янбу

Внимание, шофьори, нови глоби от днес

Внимание, шофьори, нови глоби от днес

България Преди 58 минути

Вижте за какво трябва да внимавате по пътищата, ако искате да избегнете глоба

Вертолет се разби в Пакистан, 5 души загинаха

Вертолет се разби в Пакистан, 5 души загинаха

Свят Преди 1 час

Вертолетът е изпълнявал тренировъчен полет

Смразяващо убийство в Тръстеник: 43-годишен мъж удушен от съседа си

Смразяващо убийство в Тръстеник: 43-годишен мъж удушен от съседа си

България Преди 1 час

Починалият е удушен и със счупвания на гръдния кош, каза директорът на Областната дирекция на МВР - Русе ст. комисар Николай Кожухаров

<p>Дянков изрази опасение: Съставянето на Бюджет 2026&nbsp;ще бъде&nbsp;&quot;един огромен цирк&quot;</p>

Симеон Дянков: ДДС на 22% решава проблема с бюджетния дефицит

България Преди 1 час

Според Дянков правителството ще се опита да не увеличава данъците, а да вдигне събираемостта

Братя поставиха рекорд за гребане на хиляди километри през Тихия океан

Братя поставиха рекорд за гребане на хиляди километри през Тихия океан

Свят Преди 1 час

„Имате ли пица и бира? Повтарям – имате ли пица и бира? Край“

Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик на 155-милиметрови снаряди за НАТО и ЕС

Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик на 155-милиметрови снаряди за НАТО и ЕС

България Преди 1 час

В новия завод ще бъдат открити още 1000 нови работни места

Военна мина уби 19-годишно момче в Босна

Военна мина уби 19-годишно момче в Босна

Свят Преди 2 часа

Момчето е третата жертва на остатъчни противопехотни мини от семейството си

Кокаин, укрит в камиони от България, разкрит от Гърция и Германия

Кокаин, укрит в камиони от България, разкрит от Гърция и Германия

Свят Преди 2 часа

Гърция и Германия разбиха мрежа за трафик на кокаин; наркотикът е бил скрит в камиони, регистрирани главно в България

Две катастрофи станаха за минути на АМ "Тракия"

Две катастрофи станаха за минути на АМ "Тракия"

България Преди 2 часа

Трафикът се регулира от служители на сектор "Пътна полиция"

<p>Лятото отказва да си тръгне: До 35&deg; в първите дни на септември</p>

Ето какво време ни е приготвил септември

България Преди 2 часа

Макар и сутрините да са прохладни, денем термометрите ще се колебаят в летни стойности

