„Кметът на Америка“ Руди Джулиани пострада в катастрофа

Бившият кмет на Ню Йорк Руди Джулиани пострада при автомобилна катастрофа в Ню Хемпшър през уикенда, но се възстановява, съобщиха в неделя началникът на охраната му и щатската полиция на Ню Хемпшър, цитирани от Си Ен Ен (CNN).

Превозното средство на Джулиани било ударено отзад с „висока скорост“

в събота вечерта, съобщи в изявление в платформата X началникът на охраната му Майкъл Рагуза. Джулиани, който е и бивш личен адвокат на президента Доналд Тръмп, е бил транспортиран в близък травматологичен център, където лекарите са установили счупен гръден прешлен, множество порезни рани и контузии, както и травми на лявата ръка и на долния крайник.

Малко преди катастрофата Рагуза разказа, че

Джулиани бил спрян от жена – жертва на „домашно насилие“, и веднага ѝ оказал помощ като се обадил на 911.

Той останал на мястото, докато пристигнали полицейските служители.

Щатската полиция на Ню Хемпшър заяви, че нейни служители се отзовали на сигнал за домашно насилие, когато автомобилът на Джулиани бил ударен от друг. Трима души, включително Джулиани, са били откарани с линейка в болница с „неживотозастрашаващи наранявания“, съобщиха властите.

В отделно изявление за CNN Рагуза каза, че Джулиани е „в отлично настроение“ и „напълно буден и в съзнание“. На въпрос дали подозира, че катастрофата е била насочена срещу Джулиани, Рагуза отговори:

„Това беше просто инцидент, той попадна на грешното място в грешния момент“.

Синът на Джулиани, Андрю, също коментира инцидента в публикация в X в неделя следобед: „Благодаря на всички, които се свързаха с нас, след като научиха новината за баща ми. Вашите молитви означават много. Като син мога да кажа, че за мен е чест да имам баща, когото смятам за най-коравия човек, когото съм виждал!“.

Джулиани, дългогодишен съюзник на президента Доналд Тръмп, който беше кмет на Ню Йорк по време на атаките от 11 септември и тогава често наричан „кметът на Америка“, се сблъсква с множество правни и финансови проблеми след изборите през 2020 г.

Той се обяви за невинен по щатски обвинения за участие в схеми за подриване на изборите в Джорджия и Аризона. Двама бивши изборни служители от Джорджия – Руби Фрийман и Шей Мос – получиха решение за обезщетение от 148 милиона долара срещу него заради клеветнически твърдения, които е направил по техен адрес след изборите през 2020 г.

През януари той постигна споразумение, което му позволи да запази дома си и най-ценните си притежания.

С нетно състояние, оценено на около 10 милиона долара, включително недвижими имоти, Мос и Фрийман никога не са имали реален шанс да съберат пълните 150 милиона долара, присъдени им от съда.

Джулиани продължава да получава подкрепа от Тръмп, който на 22 август го определи като „най-великия кмет в историята на Ню Йорк“, когато обяви, че Андрю Джулиани ще бъде изпълнителен директор на Белия дом за работната група за Световното първенство по футбол 2026 г.

„Кажи на баща си, че всички го обичаме,“ каза Тръмп на Андрю, говорейки от бюрото си в Овалния кабинет. През юни Тръмп назначи Руди Джулиани в консултативен съвет в рамките на Министерството на вътрешната сигурност.