Китайски служители използват изкуствен интелект, за да уволняват колегите си

С лужители активно обучават системи с изкуствен интелект да изпълняват задачите на своите колеги, подготвяйки се за момента, в който ръководството реши да съкрати позиции, станали излишни заради автоматизацията с надеждата техните собствени работни места да бъдат пощадени.

Китай се превръща в свидетел на нова вълна, свързана с изкуствения интелект, но не по начина, по който мнозина биха очаквали. Според различни информации, работещите в страната вече използват AI, за да защитят собствените си позиции, като същевременно застрашават тези на колегите си.

Инструментите са лесно достъпни и могат да бъдат изтеглени от GitHub. Те позволяват на служителите да демонстрират пред компаниите колко лесно би било определени позиции да бъдат заменени от изкуствен интелект, като в същото време подчертават собствената си значимост за организацията.

От своя страна, други служители започват да използват AI инструменти, които объркват тези системи, скривайки специфичните си умения, за да не бъдат „извлечени“ и използвани срещу тях.

​Кой би предположил, че конкуренцията на работното място може да достигне подобни мащаби?

AI саботаж в китайските офиси

Според множество публикации и дискусии в китайски социални мрежи като Xiaohongshu (известна още като RedNote), служителите активно обучават AI системи да изпълняват задачите на свои колеги.

Един широко разпространен пример описва как работещи тихомълком създават AI агенти, като например „colleague.skill“, които могат да поемат конкретни работни процеси на други служители. Целта е ясна, да се покаже, че дадени позиции могат напълно да бъдат автоматизирани, увеличавайки вероятността именно тези колеги, а не самите те, да бъдат съкратени при следваща реорганизация.

Контраатака - защита срещу AI

В отговор на подобни практики се появява нов инструмент - „anti-distillation.skill“. Създаден от разработчик, този инструмент цели да защити експертизата на служителите.

Във вирусно видео в социалните мрежи разработчикът показва как инструментът може да помогне на хората да предпазят знанията си от това да бъдат „извлечени“ от AI системи, използвани от техни конкуренти.

„Anti-distillation.skill“ преработва стандартните работни документи така, че те да изглеждат ясни и професионални за хората, но в същото време да скриват най-важните детайли за това как реално се изпълнява дадена работа.

Натискът от автоматизацията

Тази тенденция се появява на фона на сериозен натиск върху технологичния сектор и „белите якички“ в Китай. Компаниите все по-често заменят рутинни, а дори и средно ниво задачи с AI, което води до масови съкращения и засилена несигурност на работното място.

В резултат на това служителите започват да използват същата технология, която застрашава препитанието им, срещу собствените си колеги като средство за оцеляване.

„AI тревожност“ и токсична работна среда

Страхът от изкуствения интелект обхваща все повече работещи в Китай, като води и до съмнителни етични практики. Хаштагове и дискусии, свързани с „AI тревожност“, събират милиони гледания в китайските платформи, където потребителите споделят истории за изтощение от постоянната нужда да усвояват нови умения, за да бъдат в крак с технологиите.

Социалните мрежи също така отразяват културата на т.нар. „lying flat“, минимално ангажиране с работата като форма на съпротива срещу навлизането на AI в ежедневните задачи.

Глобалният контекст

Всичко това се случва в момент, когато на глобално ниво се отправят призиви към разработчиците и компаниите да развиват изкуствения интелект по отговорен начин, така че той да подпомага хората, а не да застрашава техните работни места.

По време на AI Impact Summit 2026 в Индия световни лидери и технологични компании се ангажираха да насърчават именно такъв отговорен подход към развитието на AI в бързо променящата се технологична среда.

Случващото се в Китай показва една по-мрачна страна на изкуствения интелект, не само като инструмент за ефективност, но и като средство за вътрешна конкуренция и саботаж.

Това повдига сериозни въпроси не само за бъдещето на труда, но и за етиката в една все по-автоматизирана работна среда.