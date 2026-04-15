"За кого? да гласувам“: Сайт с изкуствен интелект помага на избирателите да сравнят политическите програми

"Идеята е да спрем да гласуваме емоционално или "на тъмно" само заради нечие изказване, а да го правим по същество.“ С този мотив Васил Бойчев създава "За кого да гласувам“ (zakogo.com) – дигитален инструмент, който използва изкуствен интелект, за да преведе на достъпен език сложните и обемни партийни програми. Платформата не казва на никого за кого да гласува, а подрежда политическите обещания в 10 ясни теми, позволявайки на всеки избирател да направи бързо и обективно сравнение.

Ето какво каза пред Vesti.bg създателят на платформата Васил Бойчев за идеята, реализацията и смисълът на инструмента, който цели да направи политическия избор по-информиран и прозрачен.

За идеята и целта на проекта

Как се роди идеята за "За кого? да гласувам"?

Много просто - докато се рових из социалните мрежи и видях, че хората питат: "Има ли място, където да сравня партиите и техните програми?". И осъзнах, че няма. Седнах да проуча програмите сам и разбрах защо - някои са PDF-и от 80 страници, други са разпръснати из интервюта и постове, трети просто липсват. Не е работа, която нормален човек би свършил за един уикенд. Но с новите технологии - конкретно с изкуствен интелект - стана възможно. Първо пробвахме автоматично да изтеглим цялата информация от сайтовете на партиите, но не се получи заради техническите им защити. Наложи се ръчно да свалим програмите, и не беше лесно. Но си заслужаваше.

Каква е мисията?

Да направим програмите достъпни и сравними за всеки. Не казваме на никого за кого да гласува. Показваме какво обещава всяка партия, по 10 ключови теми, с линк към оригиналния източник. Избирателят сам преценява. Мотивира ме това - да започнем да гласуваме информирано, а не емоционално. Забелязвам в близки и познати, че често вотът е продиктуван от емоции и от това кой какво е казал, а не от реалните програми. Липсва разбиране относно профила на всяка партия.

За ползата за избирателите

Как помага на хората?

Инструментът е много прост. Създадена е карта за всяка партия, разделена на 10 секции - от икономика и здравеопазване до отбрана и дигитализация. Избираш тема, която те интересува, и виждаш какво предлага всяка партия. Има търсачка с филтър, за да е още по-лесно. Всяко твърдение е съпроводено с линк към програмата или медията, която е публикувала изявлението. Всичко идва с доказан източник. В момента 17 от 24 политически формации са на сайта - решихме, че щом има партии без уебсайтове и без публикувана програма, няма нужда да ги слагаме. Ако се появи програма - публикуваме я.

Може ли реално да повлияе?

Не твърдя, че един инструмент ще промени изборите. Но се надявам да намали два проблема: гласуването "на тъмно" - когато човек не познава програмите - и информационното претоварване, при което просто се отказваш да четеш, защото обемът е непосилен. Когато сравнението е лесно и прозрачно, избирателят може да се фокусира върху темите, които са важни лично за него. Ако помогне дори на няколко хиляди души да гласуват по-осъзнато - си заслужава.

Как работи системата

Как функционира на практика?

Сайтът е изграден като статични HTML файлове - без сървър, без бази данни. Зарежда се мигновено и работи дори офлайн. Що се отнася до ролята на ИИ - използвам Claude Code на Anthropic, който ми помогна в два аспекта. Първо - при извличането на информация от програмите: четене на дълги PDF документи, обобщаване по теми, намиране на медийни източници. Второ - при самото програмиране на сайта. Но крайното решение какво влиза е винаги човешко - аз и екипът преглеждаме на случаен принцип преди публикуване.

Как гарантирате коректност при сравнението?

Основният принцип е: всяко твърдение трябва да има публичен източник. Няма "по наши данни" - всяка точка носи линк към оригиналния документ или медийна публикация. Нямаме обвързване с нито една от партиите. Всички са представени в еднакъв формат и по еднакви теми. Ако дадена партия няма позиция по определена тема - това е ясно обозначено, не запълваме празнотите с предположения.

Какви са плановете?

Идеята е да изпробваме инструмента пилотно за вота на 19 април, но планът е приложението да служи и за следващи избори. След изборите би било интересно да проследим изпълнението на обещанията - кое от програмите реално стига до законодателни инициативи и кое остава на хартия. Приложението се актуализира на ежедневна база - имаме автоматизация, която събира публикуваните източници.

За точността и надеждността

Как да вярваме на ИИ анализа?

Ключовата дума е прозрачност. Всяко твърдение на сайта е свързано с конкретен публичен източник - кликваш и проверяваш сам. Ако нещо е неточно, се вижда веднага. ИИ не "измисля" - помага при обработката на големи обеми текст. Аз и колегите преглеждаме крайната информация, което ни помогна да я подобрим значително.

Как избягвате пристрастия?

На първо място - единен формат за всички. Няма "любими" и "нелюбими" партии. На второ - правилото за задължителен източник действа като естествен филтър: ако няма откъде да се потвърди дадено твърдение, то просто не влиза. На трето - съзнателно избягваме определени медии, за които имаме съмнения в обективността. Стремим се към разнообразие - партийни документи, интервюта в национални медии, информационни агенции.

Има ли човешки контрол?

Безусловно. Твърденията минават през наш преглед преди да бъдат публикувани. ИИ е инструмент, който ускорява работата - но не замества човешката преценка. По същество това е журналистически продукт, подпомогнат от технология, а не автоматично генерирано съдържание.

Появата на "За кого? да гласувам“ показва как ИИ вече започва да навлиза в политическата информираност и гражданския избор. Чрез структурирано сравнение на партийни програми и прозрачност на източниците, платформата се стреми да направи процеса на гласуване по-информиран, по-лесен и по-достъпен за всеки избирател.

Идеята за създаването на платформата възниква от реален обществен проблем - липсата на лесен начин, по който хората да сравнят политическите програми. Според създателя ѝ Васил Бойчев, всичко започва от наблюдение в социалните мрежи, където избиратели често задават въпроса дали съществува място, в което програмите на партиите са събрани и сравнени на едно място.

При опит да се направи подобен анализ ръчно става ясно, че това е изключително трудоемко. Част от програмите са публикувани като обемни документи от десетки и дори над осемдесет страници, други са разпръснати в интервюта и медийни изяви, а трети дори липсват. Това прави информирания избор изключително труден за обикновения избирател.

Платформата "За кого? да гласувам“ разделя информацията за всяка партия по десет основни теми:

икономика, здравеопазване, отбрана, дигитализация и други ключови обществени области.

Потребителят може да избере конкретна тема, която го интересува, и да види какво предлага всяка партия по нея. Освен това има търсачка и филтри, които улесняват навигацията и правят сравнението по-бързо и интуитивно.

Всяко твърдение в платформата е придружено от линк към първичен източник - официална програма на партия или медийна публикация. Това позволява на потребителя да провери информацията самостоятелно, без посредници.

В момента платформата съдържа информация за 17 от 24 политически формации, като в проекта съзнателно не са включени партии без публично достъпни програми.

Изкуственият интелект в платформата се използва основно като инструмент за обработка на големи обеми информация. Той подпомага анализа на дълги документи, обобщаването на текстове и структурирането на политическите позиции по теми.

За тази цел е използван Claude Code на Anthropic, който подпомага както обработката на съдържание, така и разработката на самата платформа. Въпреки това крайните решения винаги са човешки, екипът преглежда и валидира информацията преди публикуване.

Основната цел на инструмента е да направи политическите програми разбираеми и сравними. Според създателя му, платформата помага да се намали както гласуването "на тъмно“, така и информационното претоварване, което често отказва хората да се запознаят с програмите.

Идеята не е да се насочва избирателят към конкретен избор, а да му се предостави ясна и структурирана информация, на база на която сам да вземе решение.

Точността на данните в платформата се гарантира чрез принципа на прозрачност. Всяко твърдение е свързано с конкретен публичен източник, който може да бъде проверен от потребителя.

Според създателите на проекта, изкуственият интелект не генерира информация, а подпомага обработката ѝ. За да се избегнат пристрастия, всички партии са представени по еднакъв начин и по едни и същи теми, без фаворизиране.

Освен това всяка информация минава през човешки контрол преди публикуване. Екипът също така избягва източници, за които има съмнения в обективността, и се стреми към разнообразие от официални документи, интервюта и медийни публикации.

Проектът е планиран като дългосрочен инструмент, който първоначално се тества около изборите на 19 април. В бъдеще идеята е да се разшири с анализ на това как реално се изпълняват предизборните обещания чрез законодателни инициативи и политики.

Платформата се актуализира ежедневно чрез автоматизирани процеси, които събират нова информация и я добавят към съществуващата база.