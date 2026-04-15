"За кого? да гласувам“: Сайт с изкуствен интелект помага на избирателите да сравнят политическите програми

Платформата разделя партийните позиции по ключови теми и предоставя проверими източници

София-Никол Николова София-Никол Николова

15 април 2026, 12:06
"Идеята е да спрем да гласуваме емоционално или "на тъмно" само заради нечие изказване, а да го правим по същество.“ С този мотив Васил Бойчев създава "За кого да гласувам“ (zakogo.com) – дигитален инструмент, който използва изкуствен интелект, за да преведе на достъпен език сложните и обемни партийни програми. Платформата не казва на никого за кого да гласува, а подрежда политическите обещания в 10 ясни теми, позволявайки на всеки избирател да направи бързо и обективно сравнение.

Ето какво каза пред Vesti.bg създателят на платформата Васил Бойчев за идеята, реализацията и смисълът на инструмента, който цели да направи политическия избор по-информиран и прозрачен.

За идеята и целта на проекта

Как се роди идеята за "За кого? да гласувам"?

Много просто - докато се рових из социалните мрежи и видях, че хората питат: "Има ли място, където да сравня партиите и техните програми?". И осъзнах, че няма. Седнах да проуча програмите сам и разбрах защо - някои са PDF-и от 80 страници, други са разпръснати из интервюта и постове, трети просто липсват. Не е работа, която нормален човек би свършил за един уикенд. Но с новите технологии - конкретно с изкуствен интелект - стана възможно. Първо пробвахме автоматично да изтеглим цялата информация от сайтовете на партиите, но не се получи заради техническите им защити. Наложи се ръчно да свалим програмите, и не беше лесно. Но си заслужаваше.

Каква е мисията?

Да направим програмите достъпни и сравними за всеки. Не казваме на никого за кого да гласува. Показваме какво обещава всяка партия, по 10 ключови теми, с линк към оригиналния източник. Избирателят сам преценява. Мотивира ме това - да започнем да гласуваме информирано, а не емоционално. Забелязвам в близки и познати, че често вотът е продиктуван от емоции и от това кой какво е казал, а не от реалните програми. Липсва разбиране относно профила на всяка партия.

За ползата за избирателите

Как помага на хората?

Инструментът е много прост. Създадена е карта за всяка партия, разделена на 10 секции - от икономика и здравеопазване до отбрана и дигитализация. Избираш тема, която те интересува, и виждаш какво предлага всяка партия. Има търсачка с филтър, за да е още по-лесно. Всяко твърдение е съпроводено с линк към програмата или медията, която е публикувала изявлението. Всичко идва с доказан източник. В момента 17 от 24 политически формации са на сайта - решихме, че щом има партии без уебсайтове и без публикувана програма, няма нужда да ги слагаме. Ако се появи програма - публикуваме я.

Снимка от официалната страница на платформата zakogo.com Източник: zakogo.com

Може ли реално да повлияе?

Не твърдя, че един инструмент ще промени изборите. Но се надявам да намали два проблема: гласуването "на тъмно" - когато човек не познава програмите - и информационното претоварване, при което просто се отказваш да четеш, защото обемът е непосилен. Когато сравнението е лесно и прозрачно, избирателят може да се фокусира върху темите, които са важни лично за него. Ако помогне дори на няколко хиляди души да гласуват по-осъзнато - си заслужава.

Как работи системата

Как функционира на практика?

Сайтът е изграден като статични HTML файлове - без сървър, без бази данни. Зарежда се мигновено и работи дори офлайн. Що се отнася до ролята на ИИ - използвам Claude Code на Anthropic, който ми помогна в два аспекта. Първо - при извличането на информация от програмите: четене на дълги PDF документи, обобщаване по теми, намиране на медийни източници. Второ - при самото програмиране на сайта. Но крайното решение какво влиза е винаги човешко - аз и екипът преглеждаме на случаен принцип преди публикуване.

Как гарантирате коректност при сравнението?

Основният принцип е: всяко твърдение трябва да има публичен източник. Няма "по наши данни" - всяка точка носи линк към оригиналния документ или медийна публикация. Нямаме обвързване с нито една от партиите. Всички са представени в еднакъв формат и по еднакви теми. Ако дадена партия няма позиция по определена тема - това е ясно обозначено, не запълваме празнотите с предположения.

Снимка от официалната страница на платформата zakogo.com Източник: zakogo.com

Какви са плановете?

Идеята е да изпробваме инструмента пилотно за вота на 19 април, но планът е приложението да служи и за следващи избори. След изборите би било интересно да проследим изпълнението на обещанията - кое от програмите реално стига до законодателни инициативи и кое остава на хартия. Приложението се актуализира на ежедневна база - имаме автоматизация, която събира публикуваните източници.

За точността и надеждността

Как да вярваме на ИИ анализа?

Ключовата дума е прозрачност. Всяко твърдение на сайта е свързано с конкретен публичен източник - кликваш и проверяваш сам. Ако нещо е неточно, се вижда веднага. ИИ не "измисля" - помага при обработката на големи обеми текст. Аз и колегите преглеждаме крайната информация, което ни помогна да я подобрим значително. 

Как избягвате пристрастия?

На първо място - единен формат за всички. Няма "любими" и "нелюбими" партии. На второ - правилото за задължителен източник действа като естествен филтър: ако няма откъде да се потвърди дадено твърдение, то просто не влиза. На трето - съзнателно избягваме определени медии, за които имаме съмнения в обективността. Стремим се към разнообразие - партийни документи, интервюта в национални медии, информационни агенции.

Има ли човешки контрол?

Безусловно. Твърденията минават през наш преглед преди да бъдат публикувани. ИИ е инструмент, който ускорява работата - но не замества човешката преценка. По същество това е журналистически продукт, подпомогнат от технология, а не автоматично генерирано съдържание.

Появата на "За кого? да гласувам“ показва как ИИ вече започва да навлиза в политическата информираност и гражданския избор. Чрез структурирано сравнение на партийни програми и прозрачност на източниците, платформата се стреми да направи процеса на гласуване по-информиран, по-лесен и по-достъпен за всеки избирател.

Идеята за създаването на платформата възниква от реален обществен проблем - липсата на лесен начин, по който хората да сравнят политическите програми. Според създателя ѝ Васил Бойчев, всичко започва от наблюдение в социалните мрежи, където избиратели често задават въпроса дали съществува място, в което програмите на партиите са събрани и сравнени на едно място.

При опит да се направи подобен анализ ръчно става ясно, че това е изключително трудоемко. Част от програмите са публикувани като обемни документи от десетки и дори над осемдесет страници, други са разпръснати в интервюта и медийни изяви, а трети дори липсват. Това прави информирания избор изключително труден за обикновения избирател.

Платформата "За кого? да гласувам“ разделя информацията за всяка партия по десет основни теми:

  1. икономика,
  2. здравеопазване,
  3. отбрана,
  4. дигитализация и
  5. други ключови обществени области.

Потребителят може да избере конкретна тема, която го интересува, и да види какво предлага всяка партия по нея. Освен това има търсачка и филтри, които улесняват навигацията и правят сравнението по-бързо и интуитивно.

Всяко твърдение в платформата е придружено от линк към първичен източник - официална програма на партия или медийна публикация. Това позволява на потребителя да провери информацията самостоятелно, без посредници.

В момента платформата съдържа информация за 17 от 24 политически формации, като в проекта съзнателно не са включени партии без публично достъпни програми.

Изкуственият интелект в платформата се използва основно като инструмент за обработка на големи обеми информация. Той подпомага анализа на дълги документи, обобщаването на текстове и структурирането на политическите позиции по теми.

За тази цел е използван Claude Code на Anthropic, който подпомага както обработката на съдържание, така и разработката на самата платформа. Въпреки това крайните решения винаги са човешки, екипът преглежда и валидира информацията преди публикуване.

Основната цел на инструмента е да направи политическите програми разбираеми и сравними. Според създателя му, платформата помага да се намали както гласуването "на тъмно“, така и информационното претоварване, което често отказва хората да се запознаят с програмите.

Идеята не е да се насочва избирателят към конкретен избор, а да му се предостави ясна и структурирана информация, на база на която сам да вземе решение.

Точността на данните в платформата се гарантира чрез принципа на прозрачност. Всяко твърдение е свързано с конкретен публичен източник, който може да бъде проверен от потребителя.

Според създателите на проекта, изкуственият интелект не генерира информация, а подпомага обработката ѝ. За да се избегнат пристрастия, всички партии са представени по еднакъв начин и по едни и същи теми, без фаворизиране.

Освен това всяка информация минава през човешки контрол преди публикуване. Екипът също така избягва източници, за които има съмнения в обективността, и се стреми към разнообразие от официални документи, интервюта и медийни публикации.

Проектът е планиран като дългосрочен инструмент, който първоначално се тества около изборите на 19 април. В бъдеще идеята е да се разшири с анализ на това как реално се изпълняват предизборните обещания чрез законодателни инициативи и политики.

Платформата се актуализира ежедневно чрез автоматизирани процеси, които събират нова информация и я добавят към съществуващата база.

Снимка от официалната страница на платформата zakogo.com Източник: zakogo.com
Гюров: Високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми

Гюров: Високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми

Край на мита за извънземните? 3D модел разкри как са построени пирамидите

Край на мита за извънземните? 3D модел разкри как са построени пирамидите

Петер Мадяр поиска оставката на унгарския президент

Петер Мадяр поиска оставката на унгарския президент

Мистерията расте след като снимките на Меган и Хари от престижно събитие на Netflix изчезнаха

Мистерията расте след като снимките на Меган и Хари от престижно събитие на Netflix изчезнаха

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност
Ексклузивно

15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност

Преди 6 часа
Светла сряда е, какво повелява традицията
Ексклузивно

Светла сряда е, какво повелява традицията

Преди 5 часа
Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?
Ексклузивно

Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?

Преди 5 часа
Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?
Ексклузивно

Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?

Преди 6 часа
Последни новини

Фалит заплашва най-голямата спешна болница в Североизточна България

Фалит заплашва най-голямата спешна болница в Североизточна България

България Преди 10 минути

Причината е, че вече месец от здравното министерство не дават зелена светлина за нов заем за Окръжната болница „Св. Анна“ във Варна

Израел призова за евакуация в Южен Ливан и нанесе удар край Бейрут

Израел призова за евакуация в Южен Ливан и нанесе удар край Бейрут

Свят Преди 22 минути

Това се случва само ден, след като двете страни обявиха намерение да започнат преки мирни преговори

Тя беше на 18, той - на 54: Скандалната любовна история на Чарли Чаплин и Уна О’Нийл

Тя беше на 18, той - на 54: Скандалната любовна история на Чарли Чаплин и Уна О’Нийл

Любопитно Преди 41 минути

Уна О'Нийл често остава в сянката на великия си съпруг, но за самия Чаплин тя е била центърът на Вселената

Никола Бургазлиев отива на съд за трагедията с АТВ в „Слънчев бряг“

Никола Бургазлиев отива на съд за трагедията с АТВ в „Слънчев бряг“

България Преди 46 минути

Подсъдимият Г.Б. е управлявал електрическо превозно средство след употреба на канабис; очаква се насрочване на процеса

Дойде ли краят на "дубайската мечта"?

Дойде ли краят на "дубайската мечта"?

Свят Преди 49 минути

Лукс, слънце, сигурност - дълго време Дубай бе именно това. Но войната в Иран промени всичко и мнозина се питат - дойде ли краят на илюзията?

Путин загуби най-добрия си приятел в ЕС. На кого може да разчита сега, след като Орбан си отиде?

Путин загуби най-добрия си приятел в ЕС. На кого може да разчита сега, след като Орбан си отиде?

Свят Преди 50 минути

Оттеглянето на Виктор Орбан от унгарската и европейската сцена не само променя политическия пейзаж в Карпатския басейн, но и лишава Москва от най-близкото нещо, което можеше да нарече приятел вътре в блока

Турски шофьор на тир загина при катастрофа в Новозагорско

Турски шофьор на тир загина при катастрофа в Новозагорско

България Преди 53 минути

Инцидентът е станал в село Богданово

<p>Китай тихомълком се превръща в общество на наследеното богатство?</p>

Китай се изправя пред мащабен трансфер на богатство без данък върху наследството

Свят Преди 1 час

Как липсата на данъчна реформа може да задълбочи социалното неравенство и да промени икономическата структура на страната

Арестуваха двама общински съветници от Септември за купуване на гласове

Арестуваха двама общински съветници от Септември за купуване на гласове

България Преди 1 час

Към момента разследващите извършват претърсвания на общо седем адреса, като до този етап са открити около 27 000 евро

Владимир Путин

Руска инфлуенсърка към Путин: Хората се страхуват от Вас (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Виктория Боня заяви, че самата тя не изпитва страх от лидера на Кремъл, подкрепя го и смята, че той е силна политическа фигура, която е зле информирана

Расте броят на болните от морбили в страната, случаите са вече над 100

Расте броят на болните от морбили в страната, случаите са вече над 100

България Преди 1 час

Три са новите области, в които има потенциално заразени

Астронавтът от „Артемис II“ Кристина Кох разкри как се е справила със синдрома на самозванеца

Астронавтът от „Артемис II“ Кристина Кох разкри как се е справила със синдрома на самозванеца

Любопитно Преди 1 час

Астронавтката Кристина Кох, първата жена в лунната мисия „Артемис II“, разкрива как побеждава синдрома на самозванеца. Вместо празни утвърждения, тя използва психологическия трик да вярва в чуждата висока оценка, за да преодолее стереотипната заплаха

Трето превишение на серен диоксид в Димитровград за денонощие

Трето превишение на серен диоксид в Димитровград за денонощие

България Преди 1 час

Жители на града сигнализират за силни, задушливи миризми, наличие на сажди и осезаемо влошено качество на въздуха

"Червено или черно": Военна лотария в Тайланд решава съдбата на млади мъже

"Червено или черно": Военна лотария в Тайланд решава съдбата на млади мъже

Свят Преди 1 час

Жребий с червени и черни карти определя кой ще служи в армията и кой ще бъде освободен

,

„Щом убива трева, убива и рак“: Странната теория на Доналд Тръмп за газираните напитки

Свят Преди 1 час

„Щом убива трева, убива и рак“ – с този аргумент Доналд Тръмп отби атаките на лекарите срещу любимото му диетично газирано

МОСВ сезира прокуратурата за смъртта на делфини и птици край Шабла

МОСВ сезира прокуратурата за смъртта на делфини и птици край Шабла

България Преди 1 час

Аутопсиите сочат удавяне и следи от рибарски мрежи

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми се задъхва толкова много?

dogsandcats.bg

Скритият риск във високата трева, който повечето собственици на кучета пренебрегват

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

Името на Веско Ешкенази украси почетната стена на „Концертгебау“ в Амстердам

Edna.bg

Принц Хари: Трябваше да се изправя срещу миналото си, преди да стана баща

Edna.bg

Бащата на Малена: Новините са добри, ще кара още следващия сезон

Gong.bg

Атлетико Мадрид елиминира Барселона от ШЛ след драма

Gong.bg

Андрей Гюров: Високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми

Nova.bg

Расте броят на болните от морбили в страната

Nova.bg