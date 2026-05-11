Десетки българи жертва на фишинг атака с изкуствен интелект

Фишинг съобщенията са от името на институции и куриерски компаниии

11 май 2026, 13:04

И змамници разпращат фишинг SMS-и и съобщения на българите, жертвите са десетки. Това съобщиха от ГДБОП по време на брифинг.

Задържани са 2 лица, използван е изкуствен интелект, за да им помага. Повечето съобщения са изпратени чрез чатове.

Разследването е в начален етап, започнало е преди два дни. На няколко лица са причинени имотни вреди, уточниха от СДВР. Образувано е досъдебно производство.

Фишинг съобщенията са от името на институции и куриерски компаниии.

Съобщенията приканвали жертвите да се въведат данните от банковата си карта и SMS кода, който се изпраща за потвърждение. Измамниците добавят банковата карта във виртуален портфейл и да използват тези данни, за да купуват злато, скъпа техника и да захранват виртуални портфейли за казинa.

Платформата, която е използвана, е азиатска, съобщиха от Софийската районна прокуратура и Дирекция “Киберпрестъпност" на ГДБОП.

Подобни фишинг съобщения да бъдат внимателно проверявани и игнорирани, съветват органите на реда.

Източник: Агенция "Фокус"    
