Чакането свърши: BTS обявиха нов албум и световно турне за 2026 г.

С лед дълго очакване световната K-pop сензация BTS официално обяви завръщането си с нов албум и световно турне, планирани за пролетта на 2026 г., съобщи CNN.

Съобщението дойде по време на специално предаване на живо във Weverse – онлайн платформа за фенове, управлявана от компанията Hybe, стояща зад групата. Това беше първото общо излъчване на живо на всичките седем членове – RM, Джин, Шуга, Джей Хоуп, Джимин, Техьонг и Чонгкук – от септември 2022 г. насам.

„Ще издадем нов албум на BTS през пролетта на следващата година. От юли всички седем ще започнем да работим в тясно сътрудничество по новата музика“, заявиха от групата. „Тъй като става въпрос за групов албум, той ще отразява мислите и идеите на всеки член. Подхождаме към проекта с духа, който имахме в началото.“

Според прессъобщение от Hybe, членовете на BTS ще бъдат в САЩ този месец, за да започнат работа по новите песни.

Албумът от 2026 г. ще бъде първият им проект след антологията „Proof“ (2022), японската компилация „BTS, the Best“ (2021) и студийния албум „Be“ (2020). С него BTS се подготвят за поредното голямо завръщане на световната сцена.

