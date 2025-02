Трагедия в модния свят: Дизайнерът на BTS почина мистериозно на 32 години

К орейският моден дизайнер Ким Риул, известен в K-pop общността със създаването на костюми за групата BTS, почина на 32-годишна възраст.

Тялото му бе открито във вторник вечерта в цветна леха в южнокорейския град Намвон-си. Полицията разследва внезапната му смърт, но според местните медии не са установени подозрения за престъпление. Семейството на дизайнера потвърди трагичната новина в изявление, заявявайки: „Вярно е, че Ким Риул почина вчера.“

Fashion designer Kim Rieul, who gained attention for designing hanbok (traditional Korean clothing) suits for K-pop boy band BTS, was found dead in Namwon, South Korea on Feb. 11. He was 31.



