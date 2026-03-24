Британският разрушител HMS Dragon пристигна в Кипър

Б ританският разрушител HMS Dragon пристигна в Кипър, съобщи британският министър на отбраната Джон Хийли.

Хийли е заявил вчера в британския парламент, че корабът ще започне "процес по интеграция в отбраната на Кипър".

Плавателният съд тръгна от Портсмът (Южна Англия) на 10 март, след като британският министър-председател Киър Стармър обяви, че Великобритания ще изпрати разрушителя и два хеликоптера от типа "AW159 Wildcat", пригодени за прехващане на дронове. В началото на март британската военноморска база в Акротири беше ударена от ирански дрон, което причини леки щети. При инцидента нямаше пострадали.

Принуден да даде обяснение за забавянето в изпращането на разрушителя, Стармър заяви в парламента, че HMS Dragon е трябвало да бъде приспособен за нуждите на мисията преди да може да отплава за остров Кипър осем дни след нападението с дрон.

През уикенда британският министър на отбраната съобщи, че в двете бази на Великобритания в Кипър – Акротири и Декелия – ще бъдат назначени допълнителен персонал от 500 души. Хийли заяви също, че в региона летят толкова самолети, колкото не са летели през последните 15 години, а британските пилоти „вече са надхвърлили 700 летателни часа“ в операции, свързани с конфликта.

По-рано в Кипър беше изпратен още един хеликоптер AW159 Wildcat и хеликоптер Merlin Mk2, а „водещи експерти“ са пристигнали на острова, „за да помогнат за координирането на противовъздушната отбрана“, отбелязва изданието.

Двете бази на Великобритания в Кипър са суверенна британска територия съобразно договора за независимост на Кипър, подписан през 1960 г.

Великобритания използва военните съоръжения за операции в Близкия изток, като самолети на Кралските военновъздушни сили в момента извършват полети, които целят защита от ирански дронове.