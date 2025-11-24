Ердоган: Планът на Тръмп за мир в Украйна може да проработи

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган говори пред журналисти на борда на самолета, с който днес се завърна от Южна Африка, където участва в срещата на върха на Г-20 през уикенда, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

Тръмп очаква с Ердоган да приключат войната в Украйна

В отговор на въпрос за предложения наскоро от американския президент Доналд Тръмп план за постигане на мир в Украйна Ердоган заяви: „Възможно е планът на проработи, ако отговаря на легитимните очаквания и на нуждите за сигурност и на двете страни, без да създава нова нестабилност“.

Turkish President Erdogan tells his Russian counterpart Vladimir Putin in a phone call that Ankara would continue its efforts to help ensure that the Russia-Ukraine war ends with a just and lasting peace

„Ако се създаде основа, която да удовлетворява всички, ще се отвори възможност за намиране на трайно решение“, каза още Ердоган, като подчерта готовността на Турция „отново да изиграе своята роля в този процес, както вече го е правила при преговорите в Истанбул“.

Ердоган предложи на помощ за траен мир в Украйна

В изказването си пред журналистите турският президент подчерта още, че международната общност трябва да покаже по-силна решителност за предотвратяването на по-нататъшна ескалация в конфликтните зони, както и за хуманитарната криза в ивицата Газа. Ердоган също така припомни, че Турция продължава да настоява за пълното прилагане на прекратяването на огъня и безпрепятствен достъп до хуманитарна помощ.