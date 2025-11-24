Свят

„Може би се случва нещо хубаво“ – Тръмп намеква за възможен край на войната в Украйна

24 ноември 2025, 13:38
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп направи много оптимистичен коментар за преговорите за край на четиригодишната война в Украйна. В своята социална мрежа Truth Social американският държавен глава написа:

„Наистина ли е възможно да се постигне голям напредък в мирните преговори между Русия и Украйна??? Не вярвайте, докато не го видите, но нещо добро може би се случва. БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА!“.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски се обърна към шведския парламент. Той казва, че „главният проблем“, пред който се изправят мирните преговори, е искането на Владимир Путин за юридическо признаване на територията, която той е „откраднал“ от Украйна, съобраща Би Би Си (BBC).

„Това би нарушило принципа на териториалната цялост и суверенитета“, казва той пред законодателите и настоява, че „границите не могат да бъдат променяни със сила“.

„Поддържайте натиска върху Русия. Русия все още убива хора“,

завършва той.

След обръщението на Зеленски към Швеция, председателят на украинския парламент заяви, че Украйна няма да приеме правно признаване на окупираните от Русия територии, ограничения върху украинските сили или ограничения върху бъдещите съюзи на Украйна.

Руслан Стефанчук описва тези правила като „ненарушими от никого“ в мирните преговори. Той също така заяви пред шведския парламент, че членството на Украйна в ЕС и НАТО трябва да бъде част от всеки мирен план.

Вчера САЩ и Украйна проведоха консултации по „мирния план“ на Вашингтон, състоящ се от 28 точки. държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред репортери, че това е „най-добрата среща и денят, който имахме досега в целия този процес“.

Администрацията на Тръмп засилва натиска върху Украйна да приеме мирна сделка с Русия като предупреждава, че ако не се включи в сделката, това може да доведе до спад в ключовата военна и разузнавателна подкрепа за Киев.

28-точковият план, изготвен от администрацията на Тръмп и Москва без участието на Украйна, ще накара Киев да отстъпи по редица точки, които украинският президент Володимир Зеленски многократно е отхвърлял в миналото, като например отказ от територия в Източна Украйна и ограничаване на размера на армията на страната.

Европейски служители, водени от британски представители, в неделя обявиха свой собствен 28-точков мирен план, който цели да направи различни отстъпки на Русия в опит да умилостиви Путин, без да прави компромис с ключови точки за Украйна, като въпроса за териториалната цялост, който Зеленски в миналото е подчертавал като неприемлив за преговори.

От своя страна от Кремъл заявиха, че Русия засега не е получавала официалния текст на версията на американския план за уреждане на ситуацията в Украйна, коригиран по резултатите от консултациите на САЩ и Украйна в Женева.

Източник: BBC    
