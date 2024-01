Братът на Doja Cat ѝ избил зъбите

Т върди се, че Doja Cat е била физически малтретирана от по-големия си брат, според документ за временна ограничителна заповед, получен от Page Six.

Документите, подадени от майката на изпълнителката на "Paint the Town Red", Дебора Елизабет Сойер, на 12 януари във Върховния съд на Лос Анджелис, твърдят, че нейният син, Раман Далитандо Дламини, е избил зъбите на певицата.

Сойер добавя, че Doja Cat - чието рождено име е Амала Ратна Задиле Дламини - се нуждае от защита срещу 30-годишния мъж, след като той ѝ е нанесъл поредица от порязвания и натъртвания, според документите.

„Раман я е нападнал вербално и много унизително“, гласи документът, като се твърди, че той също е накарал 28-годишната носителка на „Грами“ да се „чувства несигурна и травматизирана“.

Майката на Doja Cat също твърди, че Раман е откраднал и повредил някои от личните вещи на дъщеря ѝ.

Що се отнася до Сойер, тя твърди, че Раман също е упражнил физически насилие над нея „няколко пъти“ през последната година и е заплашвал да я убие.

Документите твърдят, че последната ѝ насилствена среща със сина ѝ се е случила в началото на януари. Сойер заявява, че е получила временни ограничителни заповеди срещу сина си от 2017 г., но те са изтекли.

TMZ съобщава, че съдия е удовлетворил молбата на Сойер за временна съдебна защита от Раман в очакване на изслушване за постоянна ограничителна заповед.

