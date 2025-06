Цените в Газа: 10 долара за ориз, 22 долара за захар, 558 долара за брашно

К огато Рехам Алкалут, майка на четири деца, претърсва пазарите в Ал-Наср, Газа, я обземат глождеща тревога и безпокойство — подхранени от редици празни сергии, острия мирис на изгоряло дърво и пластмаса, и няколкото налични жизнено важни продукти, които са на нечувани цени, ако изобщо могат да се намерят, предаде Time.

Пазарите, които някога са гъмжали от стоки и живот, сега са опустели след месеци на обсада, бомбардировки и икономически срив. Откакто израелските сили подновиха настъплението на 18 март, цената на брашното се е увеличила с 5000 процента, казват местни жители, а тази на олиото за готвене – с 1200 процента.

ООН: „14 000 бебета в Газа“ ще умрат в Газа. Вярно ли е това

„Никой не може да си позволи да купува“, казва 33-годишната Алкалут, психологически съветник в училище, което в момента служи за подслон на разселени хора. „Понякога сме принудени да купуваме съвсем малки количества, само за да нахраним децата си.“

В графиката по-долу, можете да видите цените на битови продукти преди и след офанзивата на Израел на 18 март.

$25 butter and $40 eggs: The search for food in Gaza

Гладът, надвиснал над анклава през по-голямата част от 19-месечната война, сега според международни хуманитарни организации вече е неизбежен. Тези групи, ръководени от ООН, основават преценките си на сложен индекс, известен като Интегрирана класификация на фазите на продоволствената сигурност.

🗣️📢🍉Oh world, we cry and complain that our hearts are rotten from the spoiled materials. This is how we cook our food, which is full of worms and insects. https://t.co/MNvJCObgHP pic.twitter.com/JpWiC8K775 — Nour Jamaan from Gaza (@an_jmy40244) May 24, 2025

Последният доклад, публикуван на 12 май, определя цялата Газа като в състояние на „Спешност“ – или критичен риск от глад. Около 470 000 души (22 процента от населението) са достигнали ниво „Катастрофа“, което означава „глад, смърт, нищета и изключително тежки нива на остро недохранване“.

Цените на храните разказват същата история за недостига.

ООН: Орди от гладни хора нахлуха в един от складовете ни в Газа

Жителите на Северна Газа казват, че килограм ориз, който през февруари е струвал 3 долара, сега е 10 долара. Краставиците са поскъпнали седем пъти. Бебешките млека са четири пъти по-скъпи, а консерва грах е с поскъпване от 1000 процента. Някои продукти, като плодове и пиле, изобщо вече не могат да се намерят. Израел контролира какво влиза в Ивицата и наложи пълна блокада на помощите на 2 март след срива на двумесечното временно прекратяване на огъня. New York Times съобщи на 13 май, че и израелски военни експерти споделят оценката на хуманитарните организации, че гладът е станал непосредствена опасност.

„Първият симптом на глада е болката“, казва д-р Джон Калер, който миналата година е работил в Газа като съосновател на MedGlobal – базирана в Чикаго неправителствена организация, предоставяща спешна помощ и здравни програми на уязвими общности. „И тази болка не изчезва. Не можеш просто да я забравиш или да се надяваш, че ще мине.“

Гладът: Най-ефективното оръжие в Газа

Разселени жители на Газа показват как успяват да приготвят храна за семейството си в социалните мрежи, разчитайки на общи градини и дарения, които не предотвратяват лишенията. И двамата TikТоk инфлуенсъра, включени в този текст, са починали в следствие на войната - Медо Халими, 20 г. и Якийн Хамад, 11 г.

Famine begins to spread, thousands of citizens crowd in front of bakeries in the areas of the southern Gaza Strip to obtain bread in light of the shortage of flour and the rise in its prices, if any, as a result of the continuous closure of the crossings by the "Israeli"… pic.twitter.com/CadKEI4qKM — Emelia (@vikingwarior20) October 23, 2024

Граждани, интервюирани от TIME в Газа, описват едно все по-отчаяно издирване на основни стоки. Алуахейди, живееща в Шейх Редуан близо до град Газа, се страхува всеки ден, че няма да успее да нахрани децата си. Деветнадесет месеца война, предизвикана от атаките на "Хамас" от 7 октомври 2023 г. – при които загинаха около 1200 души в Израел, а около 250 бяха взети за заложници – са довели до над 50 000 жертви сред палестинците и разрушението на голяма част от Газа, включително и на системите за снабдяване с храна, издържали при предишни конфликти.

Израелските сили убиха десетки палестинци, чакащи за храна

Обществените кухни, които някога бяха основен спасителен пояс за хиляди семейства, вече са унищожени. Сега в някои общи пространства доброволци приготвят и раздават безплатни ястия, но малцина от тези кухни все още работят и това води до огромни липси в спешната хранителна помощ.

С поскъпване на готварския газ с 2400%, а на брашното с над 5600%, според разкази на жителите, кухните вече не са в състояние да готвят в мащаби, които да покрият нуждите. „Всяка идея за обществени кухни, която стартирахме по време на войната, практически изчезва – просто няма доставки“, казва Жулиет Тума, директор комуникации в UNRWA (Агенцията на ООН за помощ на палестинските бежанци в Близкия изток). „Цените на всичко скочиха драстично.“

@omarsuleimanofficial "Gaza, nothing's impossible." Yaqeen Hammad was killed today. Here, she describes how she made this contraption to cook despite Israel's cutting off of gas. May you be a bird in paradise, Yaqeen. ♬ original sound - Omar Suleiman Official

World Central Kitchen (WCK) – неправителствена организация, която осигурява храна на пострадали от бедствия и хуманитарни кризи – на 7 май обяви, че е била принудена да спре готвенето си в Газа. „Границите трябва да бъдат отворени, за да може World Central Kitchen да нахрани нуждаещите се“, казва Вадах Хубейши, директор на операциите на WCK в Газа. „Ако получим пълен достъп до инфраструктурата, партньорите и доставките си, можем да осигурим до 500 000 хранения дневно за гладуващите семейства там.“

Грабежи

Хиляди камиони с хуманитарна помощ чакат на границата с Газа, блокирани от Израел, който твърди, че "Хамас" – контролиращ анклава от 2007 г. насам – отклонява голяма част от помощите. „По време на войната Израел разреши доставка и улесняваше хуманитарната помощ към Газа“, заявява израелският външен министър Гидеон Саар. „Но "Хамас" открадна тази помощ от хората и извлече печалби от нея.“

Местните жители казват, че се страхуват от грабежи, които обикновено ескалират при тежък недостиг.

„Преди около седмица магазини за зеленчуци в Ал-Наср, Ал-Шати и Шейх Радуан бяха обрани“, разказва Рехам Алкалут, майка и жителка на Ал-Наср в северна Газа. „Как един човек, който храни семейство, може да посрещне нуждите му без ежемесечен доход? Някои хора прибягват до кражби“, казва тя.

Assoсiаtеd Prеss съобщи, че и въоръжени групи, и цивилни са участвали в плячкосване на хуманитарни складове и магазини в Северна Газа. "Хамас" призна, че е екзекутирал лица, обвинени в грабежи, и е обявил създаването на сила от 5000 членове за борба с престъпността.

Palestinians are using handmade clay ovens in Gaza as an alternative to cooking gas 🍉 pic.twitter.com/4e3U4THrBn — 🐎 𓂆 (@falestiniasoul) November 21, 2023

Основният комплекс на UNRWA в Газа също е бил обект на грабежи, както и пазарите и обществените кухни.

„Виждали сме отделни случаи на кражба; имало е и организирана престъпност и сме изгубили значително количество помощи, откраднати от мародери“, казва Тума, говорител на агенцията. „Но след началото на примирието и повечето доставки грабежите значително намаляха.“

Кризата на майчиното и детското здраве

Недостигът на храна в Газа оказва особено тежко въздействие върху бременните жени и децата. От началото на блокирането на помощите през март, по данни на контролираната от "Хамас" палестинска здравна служба, 57 деца са починали заради последствията от недохранване.

Недохранената майка трудно произвежда хранителна кърма. Диетите им са крайно ограничени, съставени най-вече от редки малки порции, когато могат да намерят храна, и често им липсват „много, много специфични протеини, микроелементи и витамини, които децата им да могат да усвоят и да растат“, казва Калер от MedGlobal, която все още поддържа два хранителни центъра в Газа за бебета на майки. „Повечето от тези оцелели жени и деца не са имали истински нощен сън повече от 18 месеца. Последиците от хроничното недоспиване върху вземането на решения и метаболитните заболявания са огромни.“

Същата реалност е валидна за всяко семейство. „Всяка вечер заспиваме с мисълта, че може да загубим някой от близките си“, казва Алвахейди. „И не знаем колко още ще можем да осигуряваме храна за децата си.“