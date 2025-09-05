Най-възрастният член на британското кралско семейство, Катрин, херцогинята на Кент, почина на 92 години

К атрин, херцогинята на Кент, е починала на 92-годишна възраст, съобщи Бъкингамският дворец.

Тя беше най-възрастният член на кралското семейство и съпруга на принц Едуард, херцога на Кент – първи братовчед на покойната кралица Елизабет II.

„С дълбока скръб Бъкингамският дворец обявява кончината на Нейно кралско височество херцогинята на Кент“, се казва в официалното изявление.

Източник: Getty Images

„Нейно кралско височество почина спокойно миналата нощ в двореца Кенсингтън, заобиколена от семейството си.“

Крал Чарлз и кралица Камила, които в момента са в Балморал, са били уведомени.

Монархът, на 76 години, обяви кралски траур до деня на погребението. Причината за смъртта не е оповестена.

„Кралят и кралицата, както и всички членове на кралското семейство, се присъединяват към херцога на Кент, неговите деца и внуци в скръбта и с обич си спомнят за отдадеността на херцогинята към организациите, с които беше свързана, нейната страст към музиката и съпричастността ѝ към младите хора“, завършва изявлението.

Източник: Getty Images

След смъртта на кралица Елизабет II през септември 2022 г., Катрин стана най-възрастният жив член на кралското семейство. Тя носеше тази титла с гордост и продължи да се застъпва за благополучието на децата и в по-късните години от живота си.

Източник: Getty Images

Катрин става част от кралското семейство през 1961 г., когато се омъжва за херцога на Кент, внук на крал Джордж V. На пищната сватба в катедралата в Йорк Минстър шаферка беше принцеса Ан, а сред присъстващите бяха кралица Елизабет II и тогавашният принц Чарлз.

Двойката има три деца, а едно е мъртвородено. Тежката загуба през 1977 г. довежда до „остра депресия“ и „нервно изтощение“, които налагат седемседмичен престой в болница.

Въпреки активната си роля в кралските задължения, през 2002 г. херцогинята се отказва от титлата „Нейно кралско височество“, за да води по-скромен живот далеч от публичността. В изненадващ обрат на кариерата си тя става учител по музика и е позната на учениците и колегите си просто като „г-жа Кент“.

Източник: Getty Images

Родена като Катрин Уорсли през 1933 г., тя произхожда от аристократично семейство, притежаващо земи в Йоркшър.

Херцогинята оставя след себе си съпруга си, херцога на Кент, на 89 години, синовете им Джордж Уиндзор, граф на Сейнт Андрюс, и лорд Никълъс Уиндзор, както и дъщеря им лейди Хелън Тейлър.