Борба с миграцията: ЕС обяви пакет помощ за Египет в размер на 7,4 млрд. евро

Е вропейският съюз обяви днес пакет помощ в размер на 7,4 милиарда евро за Египет на фона на нарастващо безпокойство, че вътрешният икономическият натиск и конфликтите в съседните страни може да доведат до още по-голям наплив на мигранти към Европа, съобщиха Асошиейтед прес и ДПА.

Според египетски правителствени източници се очаква споразумението да бъде подписано днес по време на посещението в страната на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и лидерите на Австрия, Белгия, Гърция, Италия и Кипър. Преди церемонията по подписването този следобед президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси вече проведе отделна среща с Фон дер Лайен и с белгийския премиер Александер де Кро, чиято държава е ротационен председател на ЕС.

Според представителството на ЕС в Кайро пакетът включва, както грантове, така и заеми за следващите три години за най-населената арабска държава.

Според документ на представителството двете страни ще засилят сътрудничеството си до равнище „стратегическо и всеобхватно партньорство“, прокарвайки път към разширяването на сътрудничеството между ЕС и Египет в различни икономически и неикономически сфери.

Египетското президентство обяви, че споразумението цели постигането на „значителен скок в сътрудничеството и координацията между двете страни и при постигането на общите интереси“.

ЕС ще предостави помощ на Египет специално, за да укрепи той границите си с Либия – важна транзитна държава за мигрантите, бягащи от бедност и конфликти в Африка и Близкия изток, а също ще подпомогне правителството в Кайро при приемането на суданци, бягащи от продължаващия вече близо година вътрешен конфликт в страната им.

