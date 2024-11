Бомбена експлозия на жп гара в Пакистан, има много жертви

Н ай-малко 13 души бяха убити, а 25 - ранени, при бомбена експлозия на железопътна гара в Пакистан днес, предаде Ройтерс, като се позова на полицията.

До момента никой не е поел отговорност за атаката.

CCTV footage of today’s blast at #Quetta Railway Station.21 killed and over 30 injured in a bomb blast at Quetta Railway Station in Balochistan. Baloch Liberation Army claims responsibility for the attack on Pakistan Army’s unit while they were in Jaffer Express Train. pic.twitter.com/An0FbEOkxv