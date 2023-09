Бомба се взриви до военно окръжие в Санкт Петербург

С амоделна бомба избухна на улица "Крупска" в Санкт Петербург, в непосредствена близост до зданието на военното окръжие на Невски район, предаде ТАСС, като се позова на съобщение от пресслужбата на районната администрация.

"Задейства се самоделно взривно устройство, край жилищна сграда на номер 5 на улица "Крупска". Пострадали хора и опожарявания няма, работи следствено-оперативна група", заяви говорител на районната администрация за ТАСС.

Local residents reported hearing sounds of explosions near the enlistment office around noon on Tuesday. https://t.co/RCYuhehyn3