Мексико в шок: Кандидат за кмет застрелян по време на предизборна кампания

Е уфорично предизборно шествие се превърна в кървава трагедия в мексиканския щат Веракрус в неделя вечерта, когато кандидат за кмет бе застрелян заедно с още трима души, пише CNN.

Предаване на живо във Facebook запечата ужаса на нападението. На кадрите се вижда как Йесения Лара Гутиерес поздравява жителите, дефилирайки по улиците на Тексистепек, заобиколена от множество поддръжници.

Преди внезапната стрелба, заглушила аплодисментите, тълпата се усмихваше и скандираше. Във видеото, което и ден по-късно оставаше достъпно на страницата на Лара, се чуват около 20 изстрела.

Mayoral candidate, 3 of her supporters shot dead during campaign rally in Mexicohttps://t.co/kN4uYeIiOO pic.twitter.com/UqenzMXiUd