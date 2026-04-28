Близо 90-годишен стреля по хора в Атина и избяга

В ъзрастен мъж, на 89 години, рани днес петима души в Атина, съобщава гръцката телевизия "Скай".
Първоначално мъжът нахлул в офис на Службата за социално осигуряване (ЕФКА) в квартал Керамикос, въоръжен с пушка и открил огън. При нападението бил ранен един служител, който е бил прострелян в крака. Той е откаран в болница и състоянието му е добро.
Застреляха мъж в колата му в Атина
След стрелбата нападателят се качил в такси и се е отправил към друга част на гръцката столица, където е прострелял още четирима души в приземния етаж на сградата на първоинстанционния съд. Все още няма подробности как точно се е случило второто нападение. Простреляните са получили леки наранявания и са добре.
Нападателят е хвърлил използваната от него ловна пушка и е избягал.
Според първоначалната информация стрелецът е бил висок и слаб.
За отмъщение: Уволнен служител застреля трима свои колеги в Атина, след което се самоуби
Очевидци съобщават, че мъжът е оставил и плик, за който е заявил, че съдържа мотивите за действията му.
Полицията е предприела мащабна операция по издирване на извършителя, като засилено полицейско присъствие има в централните части на града. Разследването по случая продължава.