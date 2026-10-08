Ружа Игнатова остава в неизвестност, докато бившите ѝ приближени се изправят пред съда

Ружа Игнатова остава в неизвестност почти 9 години, ФБР я издирва и предлага до $5 млн. за информация, довела до залавянето ѝ.

OneCoin е привлякла над €4 млрд. от най-малко 3,5 млн. души, схемата е определена от американското правосъдие като измамна пирамида.

Докато Игнатова се укрива, нейни приближени са изправени пред съд.

Почти девет години няма надеждна следа от Ружа Игнатова. Самопровъзгласилата се за „Криптокралица“ Ружа Игнатова някога обещаваше на инвеститорите чрез OneCoin нов финансов свят. Твърдеше се, че OneCoin ще се превърне в големия конкурент на Bitcoin.

Вместо това проектът се оказа една от най-мащабните международни измамни схеми през последните години.

Милиони хора инвестираха пари. Бяха привлечени милиарди.

След това Ружа Игнатова изчезна.

И докато жената, която е в центъра на аферата OneCoin, и до днес не е заловена, бившото ѝ лично и бизнес обкръжение продължава да занимава съдилищата в Германия и САЩ.

Ружа Игнатова Източник: БТА

Какво действително е доказано за OneCoin

От години около сумите, свързани с OneCoin, циркулират много различни цифри.

На места се говори за до 15 милиарда евро.

За сериозна оценка на мащаба обаче е важна друга цифра.

Според данни на американското правосъдие само между четвъртото тримесечие на 2014 г. и четвъртото тримесечие на 2016 г. OneCoin е получил от инвеститори над 4 милиарда евро или еквивалентна сума в долари.

Американското правосъдие говори за най-малко 3,5 милиона засегнати хора по света.

Вътрешни данни на OneCoin сочат за този период приходи от около 4,037 милиарда евро и предполагаеми печалби от около 2,735 милиарда евро.

Така или иначе, документираният от властите мащаб е огромен.

OneCoin не е била обикновена криптовалута

OneCoin започва да се рекламира агресивно от 2014 г.

Системата съчетава предполагаема криптовалута с многостепенна маркетингова схема.

Участниците трябва да купуват т.нар. обучителни пакети или пакети OneCoin, като същевременно получават възнаграждение за привличането на нови участници.

На големи събития Игнатова се представя като бляскава предприемачка.

Тя обещава финансова революция. OneCoin щял да изпревари Bitcoin.

По-късно американските съдилища стигат до съвсем различен извод.

OneCoin не притежава характеристиките на свободно търгуема криптовалута като Bitcoin. Твърдяната цена е определяна вътре в системата и почти непрекъснато се е повишавала.

Днес американското правосъдие изрично определя OneCoin като измамна пирамидална схема.

Къде е "криптокралицата" Ружа Игнатова?

След това Криптокралицата изчезва

На 25 октомври 2017 г., според данни на американските разследващи, Ружа Игнатова лети от София за Атина.

След това публично потвърдената следа към нея се губи. Само няколко дни по-рано тя е била обвинена в САЩ.

От юни 2022 г. тя е в списъка на десетте най-издирвани бегълци на ФБР.

Днес за информация, която доведе до нейното залавяне или осъждане, се предлага награда до 5 милиона долара.

И през 2026 г. ситуацията е същата:

Игнатова продължава да е в неизвестност. Местонахождението ѝ не е известно.

Ружа Игнатова Източник: Facebook

Жива ли е изобщо Ружа Игнатова?

От години се спекулира дали Игнатова не е била убита.

Други теории предполагат, че с помощта на богати или престъпни мрежи тя живее под нова самоличност.

Нито една от тези версии не е доказана.

ФБР продължава да я третира като жива бегълка и да я издирва международно.

Затова всеки, който твърди, че Игнатова със сигурност е мъртва или категорично се укрива в определена държава, засега се движи в сферата на спекулациите.

Сурово наказание за съучастник на криптокралицата Ружа Игнатова

Докато Ружа изчезва, бившият ѝ съпруг е изправен пред съда в Дармщат

От септември 2026 г. пред Окръжния съд в Дармщат се води дело срещу бившия съпруг на Игнатова, Бьорн С.

Днес 50-годишният адвокат трябва да се защитава срещу обвинения в пране на пари.

Според прокуратурата той е получил средства, които може да произхождат от схемата OneCoin.

Според досегашните публикации за процеса става дума, наред с другото, за две по-големи плащания на обща стойност около 16 милиона евро.

Едно от направленията на разследването е свързано със средства, които според обвинението са постъпили по сметки на подсъдимия чрез компания от Хонконг.

Важно е да се отбележи:

Бьорн С. не е окончателно осъден за участие в измамата OneCoin. Той е подсъдим. Прокуратурата повдига обвинения. Съдът трябва да реши дали те могат да бъдат доказани. Дотогава важи презумпцията за невиновност.

Ружа Игнатова

И милионна вила играе роля

Според медийни публикации делото засяга и вила в Бад Хомбург.

Имението е придобито за повече от 7 милиона евро.

Разследващите проверяват подозренията, че за покупката може да са използвани средства, произхождащи от системата OneCoin.

Междувременно върху имота е вписана обезпечителна ипотека.

И този аспект е част от текущото производство и затова все още няма окончателна оценка на случая.

Присъди за съучастници на "криптокралицата" Ружа Игнатова

Колко е знаел съпругът?

Това вероятно ще бъде един от ключовите въпроси в процеса в Дармщат.

Бьорн С. не е бил просто далечен познат на Игнатова. Той е бил неин съпруг.

Според публикувани информации той е посещавал различни събития от бизнес обкръжението ѝ и е присъствал на светски мероприятия, свързани с OneCoin.

Решаващият юридически въпрос обаче не е дали е бил виждан на тези събития.

Въпросът е: Какво е знаел за произхода на определени средства? И знаел ли е, че те може да са придобити чрез престъпна дейност?

Именно това трябва да изясни съдът.

Ружа Игнатова Източник: NOVA

Себастиан Грийнууд - от съосновател на OneCoin до затворник

При Карл Себастиан Грийнууд правната ситуация е различна.

Грийнууд основава OneCoin заедно с Ружа Игнатова.

Той е арестуван в Тайланд през 2018 г., а впоследствие е екстрадиран в САЩ.

През декември 2022 г. той се признава за виновен по обвинения в измама и пране на пари.

През септември 2023 г. е осъден на 20 години затвор.

Американските разследващи смятат, че Грийнууд лично е получил огромни суми от схемата.

По данни на американската прокуратура към него са били насочени над 300 милиона долара.

Така Грийнууд е сред основните вече осъдени фигури в аферата OneCoin.

Къде е Ружа? Въпрос за 5 милиона долара

Бил ли е Грийнууд и любовник на Игнатова?

Няколко подробни разследвания на личното обкръжение на Игнатова определят Грийнууд като неин партньор в живота или любовник за определен период.

Фактът, че двамата едновременно ръководят OneCoin, прави историята още по-заплетена.