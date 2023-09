Сурово наказание за съучастник на криптокралицата Ружа Игнатова

С ъоснователят на измамната криптовалута OneCoin е осъден на 20 години затвор в САЩ.

Властите твърдят, че Себастиан Карл Грийнууд е влязъл в сговор с други лица, включително с така наречената "криптокралица", която сега е в списъка на ФБР с 10-те най-издирвани лица, българката Ружа Игнатова.

Той е обвинен, че е измамил инвеститорите с повече от 4 млрд. долара.

46-годишният Грийнууд, гражданин на Обединеното кралство и Швеция, е арестуван в Тайланд през юли 2018 г. През декември той се признава за виновен за телеграфна измама и пране на пари.

Cryptoqueen: Accomplice jailed for 20 years for OneCoin financial scam https://t.co/vSGEV6WGGD

Властите твърдят, че OneCoin, която е основана в България през 2014 г., е действала като глобална финансова пирамида.

Грийнууд е основал и ръководил компанията заедно с така наречената криптокралица Ружа Игнатова, която изчезна безследно. За последно тя е забелязана в Гърция през 2017 г.

Длъжностните лица твърдят, че OneCoin се е опитала да се възползва от успеха на Биткойн и "е използвала известността на Биткойн, за да убеди инвеститорите, че OneCoin е следващата инвестиционна възможност, която "не може да се пропусне".

"Всъщност, за разлика от легитимните криптовалути, OneCoin нямаше реална стойност и Гринууд и Игнатова го третираха като измама още от първия ден", заявиха прокурори от прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк в прессъобщение от вторник.

🇧🇬🇺🇸 Accomplice of #RujaIgnatova in #OneCoin was Sentenced to 20 years in Prison in the #US #crypto #cryptocurrency ➡️ https://t.co/ZpIFqznLXI pic.twitter.com/FmklhedzCC