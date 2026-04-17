САЩ започна да връща парите на жертвите на Ружа Игнатова: Вижте как да си поискате сумите

М инистерството на правосъдието на САЩ обяви началото на процедура по компенсации за жертвите на международната инвестиционна схема, свързана с компанията OneCoin Ltd., която според властите е измамила инвеститори с милиарди долари по света, съобщава U.S. Department of Justice (DOJ) .

В периода между 2014 и 2019 г. съоснователите на OneCoin, Ружа Игнатова и Карл Себастиан Грийнууд, заедно с други лица, са организирали мащабна международна схема за измами с криптовалути. Компанията, която започва дейност през 2014 г. и е базирана в София, България, е продавала измислена криптовалута със същото име чрез глобална многостепенна маркетингова (MLM) мрежа.

Според американските власти, в резултат на неверни твърдения, направени за OneCoin, инвеститори от цял свят са вложили над 4 милиарда долара във фиктивната криптовалута. По делото са били повдигнати обвинения в Южния окръг на Ню Йорк, а няколко ключови участници вече са осъдени. В рамките на разследването са конфискувани активи на стойност над 40 милиона долара, които ще бъдат използвани за обезщетяване на пострадалите.

Чрез започналата процедура по компенсации жертви, които са закупили фалшивата криптовалута в периода 2014 - 2019 г., могат да имат право на възстановяване на част от загубените средства. Хората, които смятат, че са пострадали, могат да подадат заявление онлайн чрез сайта www.onecoinremission.com .

Крайният срок за подаване на искания е 30 юни. Процесът се управлява от секцията за пране на пари, наркотични средства и конфискации към наказателното отделение на Министерството на правосъдието.

"Жертвите са в центъра на всичко, което правим в Министерството на правосъдието", заяви помощник-главният прокурор А. Тайсън Дюва. Той подчерта, че ведомството работи по конфискация на незаконно придобити средства и тяхното връщане към пострадалите, където това е възможно.

Прокурорът на Южния окръг на Ню Йорк Джей Клейтън определи случая като мащабна измама, при която "OneCoin са продавали лъжа, представена като криптовалута", и добави, че възстановяването на средства е важна стъпка, въпреки че не може да компенсира напълно щетите.

ФБР съобщи, че много от жертвите са били подведени от фалшиви обещания и са загубили значителни спестявания. Агенцията потвърди, че продължава разследването и издирването на Ружа Игнатова, която е в списъка на десетте най-издирвани лица на ФБР.

Службата за криминални разследвания към данъчната служба на САЩ също участва в операцията, като посочва, че процесът по възстановяване на средства е ключова стъпка към връщане на откраднатите активи.

Министерството на правосъдието подчерта, че нито администраторът на компенсациите, нито федералните власти ще изискват такси за участие в процедурата, като предупреждава гражданите да внимават за измами, свързани с този процес.