ООН предупреди: Близкият изток е на ръба на пропастта

М еждународната общност се опитва да осигури хуманитарна помощ за Газа, където храната и водата привършват. Президентът на Палестинската автономия Махмуд Абас осъди "Хамас": "Те не представляват палестинския народ", пише Deutsche Welle .

Граничният пункт Рафах между Египет и Газа ще бъде отворен. Това обяви американският държавен секретар Антъни Блинкен след среща с египетския президент Абдел Фатах ас-Сиси в Кайро.

"Заедно с ООН, с Египет, с Израел и с други страни създаваме механизъм, чрез който да осигурим помощ и да я предоставим на хората, които се нуждаят от нея", заяви Блинкен, цитиран от "Ройтерс".

Нови данни за заложниците, отвлечени от "Хамас"

Израел и "Хамас" отрекоха да е договорено примирие

От дни Израел бомбардира ивицата Газа в отговор на безпрецедентните терористични атаки от страна на "Хамас", обявена за терористична организация от редица държави, включително Европейския съюз, САЩ и Израел. Газа е в ситуация на блокада, а Израел подготвя сухопътна офанзива срещу анклава.

