Благодатният огън се спусна в храма над Божи гроб в Йерусалим (ВИДЕО)

Б лагодатният огън слезе на Велика събота в храма на Гроба Господен в Йерусалим. Надеждата на всички християни - Благодатният огън, слиза в Кувуклията. Това е параклисът в центъра на църквата "Възкресение Христово" над пещерата на Божи гроб.

Там се съхранява плочата, под която е било погребението на Иисус Христос. Огънят бе измолен от Йерусалимският Патриарх Теофил III.

Благодатният огън: Символът на светлината и надеждата, която премахва тъмнината и смъртта

Тази година, заради усложнената обстановка в Израел, българска делегация нe пътува за посрещането на огъня. Румънската църква предвижда да вземе Благодатния огън от Йерусалим. Божественият огън ще бъде донесен в страната ни от отец Кирил Синев, който обгрижва духовно българската общност в Букурещ.

Благодатният огън пристига в Русе от Румъния

Както вече стана традиция, за десета поредна година, Благодатният огън ще бъде донесен от летището в румънската столица пред катедралата в Гюргево от румънски духовници.

Представители на Русенската митрополия ще го пренесат през Дунав мост около 20.00 часа. Веднага след влизането му на българска територия, той ще бъде предаден на духовници от Варна, Силистра, Попово, Разград, Тутракан и др. До полунощ ще бъде разпространен и в храмовете в цялата страна.

#BREAKING In the temple of the Resurrection of Christ in Jerusalem, the Holy Fire descended. pic.twitter.com/YzL9GAjutK

По традиция Русенската митрополия взима Благодатния огън от румънския град Гюргево, а причината за това е близостта на тези градове.

Как ще получат Благодатния огън църквите у нас

Благодатният огън символизира светлината на Възкресението Христово, вярващите го смятат за светилище.

Подготовката за слизането на Благодатния огън започва в събота сутрин. Всяка година параклисът Божи гроб внимателно се проверява за запалителни средства, за да изчезне всяко съмнение, че чудото е плод на човешка ръка. Огледът правят представители на мюсюлманската общност в Йерусалим. След това вратите се запечатват с голяма пита пчелен восък. Подпечатват го духовници от католическата, арменската и коптската църква, които имат параклиси в големия храм при Божи гроб. Това е знак, че всички кандила в параклиса са изгасени.

По стара традиция единствените, които могат да получат небесния огън са православните и те го предават на другите християнски вероизповедания. Йерусалимският патриарх се подготвя да влезе в параклиса, а всички богомолци притихват.

#WATCH : Footage of the descent of the Holy Fire in the Church of the Holy Sepulcher in Jerusalem.#HolyFire #HolySepulcher #Jerusalem pic.twitter.com/JdoKcvJJI8