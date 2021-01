Бизнесмен твърди, че е собственик на "двореца на Путин"

Р уският бизнесмен Аркадий Ротенберг заяви, че "дворецът за Путин" във видеото, разпространено от опозиционера Алексей Навални, е негова собственост. Видеото с разследването на Навални бе гледано милиони пъти в ЮТюб.

Близо две седмици след излизането на видеото, в което се говори за огромно имение на руския президент на брега на Черно море, каналът Маш на комуникационното приложение Телеграм разкри, че сградата е завършена само отвън, а вътре текат строителни работи. Същият канал излъчи днес интервю с Ротенберг, който заяви, че имението е негово. "Това вече не е тайна", каза той.

Навални контраатакува, показа "двореца на Путин"

Ротенберг, който през 2019 г. продава дела си в компанията за строителство на газопроводи Стройгазмонтаж за сума, която бизнес изданието РБК оценява на около 75 милиарда рубли (990 милиона долара), заяви, че е купил двореца преди две години, посочва Ройтерс.

"Механизмът беше много сложен, имаше много кредитори и успях да стана плодоползвател", посочва той, без да дава допълнителни финансови подробности за покупката или за това как я е финансирал.

Видео показа отвътре "Двореца на Путин"

Ротенберг е близък довереник и бивш партньор по джудо на президента Владимир Путин. 69-годишният мъж се смята за един от най-богатите хора в Русия. Той също е в списъка на руснаците, санкционирани от Запада след войната в Източна Украйна, припомня ДПА.

В понеделник Путин отрече имотът да е негов или на негови близки роднини. На следващия ден Кремъл обяви като собственици неназовани предприемачи.

Ротенберг разказа за имението по Телеграм. "Това е дар от небето. Мястото е прекрасно", отбеляза той.

Путин: Не зная за какъв басейн става дума

От пресофиса на Ротенберг заявиха пред агенция Интерфакс, че в момента се работи и по изграждането на хотел на мястото.

Имотът, включително дворецът, е близо 40 пъти по-голям от Монако, се твърди във филма, пуснат от екипа на хвърления в затвора дисидент Алексей Навални. Според опозиционния лидер структурата на собствеността е умишлено прикривана. Видеото е гледано над 103 милиона пъти в ЮТюб и поставя Кремъл под натиск, отбелязва ДПА.

