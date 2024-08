Бивш президент на САЩ стана жертва на телефонни измамници от Балканите

Б ивш президент на САЩ и няколко членове на Конгреса са сред десетките жертви на двама източноевропейци от Балканите, които са подавали фалшиви сигнали до полицията за тежки престъпления в домовете им, предаде Асошиейтед прес, като се позова на разсекретени съдебни документи.

Томас Сабо, 26-годишен румънски гражданин, и 21-годишният сърбин Неманя Радованович са направили около 100 такива телефонни позвънявания, като целта им е била да предизвикат агресивен отговор от страна на полицията.

В разсекретените писмени показания на агент на американската служба "Сикрет сървис", работил по случая, не се споменава името на бившия президент на САЩ, нито на другите държавни служители, идентифицирани като жертви на измамниците.

Срещу двамата мъже не са повдигнати преки обвинения в заплаха към бивш президент, но една от предполагаемите жертви е описана като "бивш служител от изпълнителната власт, заемал изборна длъжност". На 9 януари тази година Радованович е подал фалшив сигнал, че убил въпросното лице и че е поставил взривно устройство в жилището му.

Сабо е казал на Радованович, че трябва да избират жертви както от редиците на Републиканската партия на САЩ, така и от лагера на демократите. "Не заемаме ничия страна" е обяснил младият румънец на съучастника си.

