Австралия арестува бивш войник за предполагаеми военни престъпления

Б ивш австралийски войник беше арестуван в Сидни по обвинение във военни престъпления, които може да са били извършени в Афганистан, съобщи федералната полиция след мащабно разследване на действията на австралийските войски в тази страна между 2005 и 2016 г., предаде Франс прес.
Полицията не разкрива самоличността на 47-годишния заподозрян, но според австралийските медии става въпрос за Бен Робъртс-Смит, носител на "Кръст на Виктория" - най-високото военно отличие в страната.
#BREAKING: Former Australian Defence Force member Ben Roberts-Smith has been arrested over alleged war crimes. Australian Federal Police (AFP) Commissioner Krissy Barrett said Roberts-Smith was expected to be charged with five counts of war crime - murder. It's alleged he was…
Според съобщение на полицията войникът е бил арестуван днес на летище в Сидни и се очаква да бъде изправен пред съда по-късно същия ден. Той е обвинен в пет военни престъпления, за убийства, извършени през април 2009 г. и през септември и октомври 2012 г. в афганистанската провинция Урузган.
"Жертвите не са участвали във военни действия в момента на предполагаемото им убийство в Афганистан", заяви комисарката на федералната полиция Криси Барет. Според нея "жертвите са били застреляни от обвиняемия или от подчинени, действащи по негови заповеди".
Бивш член на "Специалните военновъздушни сили" – специалните сили на австралийската армия, Бен Робъртс-Смит някога беше считан за военен герой в страната. Но репутацията му беше сериозно накърнена през 2018 г., когато в поредица от медийни статии за първи път беше свързан с убийството на невъоръжени афганистански затворници от австралийски войници, което той отрече. Впоследствие той загуби делата за клевета, заведени срещу медиите, които го обвиняваха.
През март 2023 г. друг бивш войник от австралийските специални сили беше арестуван за предполагаемо военно престъпление в Афганистан. Делото му е насрочено за февруари 2027 г. пред Върховния съд на щата Нов Южен Уелс.
Австралия разположи общо 39 000 войници в Афганистан в рамките на операции, ръководени от САЩ и НАТО срещу талибаните и други организации, припомня АФП.
