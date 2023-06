Процесът на века: Награждаван ветеран загуби дело за военни престъпления

Н ай-награждаваният жив австралийски войник Бен Робъртс-Смит загуби историческо дело за клевета срещу три вестника, които го обвиниха във военни престъпления в Афганистан, предава CNN.

Изданията бяха съдени заради статии, в които се твърди, че е убивал невъоръжени пленници. Гражданският процес е първият случай, в който съдът оценява обвиненията във военни престъпления, извършени от австралийските сили.

Съдията заяви, че четири от шестте твърдения за убийства - всички отричани от войника - са по същество верни.

Съдия Антъни Безанко установи, че вестниците не са успели да докажат други съобщения, че е нападнал жена, с която е имал връзка, или че е заплашил да докладва на младши колега, ако не фалшифицира полевите доклади. Допълнителните твърдения за тормоз обаче бяха признати за верни.

Sydney Morning Herald and The Age journalist Nick McKenzie said “today is a day of justice” including for the “brave men of the SAS who stood up and told the truth about who Ben Roberts-Smith is: a war criminal, a bully and a liar”. pic.twitter.com/WRHAY86blH