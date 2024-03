Биткойнът достигна исторически връх от над 70 000 долара

Б иткойнът достигна рекорден исторически връх от над 70 000 долара.

Водещата криптовалута Биткойн за първи път надхвърли границата от 70 000 долара, подкрепена от инвеститорското търсене на нови крипто продукти, търгувани на борсата в САЩ, и от очакванията за спад на глобалните лихвени проценти.

Милиарди долари се вляха в ETF-ите през последните няколко седмици, а пазарът получава допълнителна подкрепа от перспективите, които включват обновяване на блокчейн платформата ethereum, дом на конкурента на биткойн - етер , и събитие за "половинчатост" на биткойна, което забавя потока на копаене през април.

Одобрението на 11 спот ETF за биткойн от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ в края на януари отбеляза преломен момент за индустрията след 18-месечна крипто зима, белязана от поредица корпоративни фалити и скандали.

The price of Bitcoin has just reached an all-time high, which was previously set in November, 2021. pic.twitter.com/dDgtaM5Btz

Дори институционалните инвеститори, които някога отбягваха криптовалутите поради резките им и диви движения, също започнаха да отделят дългосрочни средства, което според анализаторите може да помогне за поддържането на последния етап от това рали.

Нетните потоци в 10-те най-големи спот фонда за биткойн в САЩ достигнаха 2,2 млрд. долара през седмицата, приключила на 1 март, като повече от 2 млрд. долара от тях отидоха в iShares Bitcoin Trust (IBIT.O) на BlackRock.

Неотдавнашният оптимизъм по отношение на биткойна се разпространи и върху други цифрови токени, особено етера, който се нарежда на второ място след биткойна по отношение на общата пазарна стойност, нараснала с повече от 60% от началото на годината.

Въпреки това някои експерти казват, че е трудно да се отърсим от спекулативния характер на тези активи. След като на 5 март достигна рекорден връх, биткойнът рязко обърна посоката и падна с повече от 10% обратно под нивото от 60 000 долара.

Data shows the #BitCoin sentiment has now reached extreme greed levels higher than even those at the price all-time high (ATH) in November 2021. #BitCoin Fear & Greed Index Is Deep Inside Extreme Greed Territory Now The Fear & Greed Index is an indicator...https://t.co/0vVRTQNz5D