Свят

Шпионски скандал в Москва: Путин уволни пазителя на тайните на Кремъл

Строго секретни документи на контраразузнаването на ФСБ (Федералната служба за сигурност) показват, че от началото на пълномащабната война на Русия в Украйна се наблюдава забележимо засилване на активността на чуждите разузнавания, насочена към „носителите“ на руски държавни тайни

Надежда Неменски Надежда Неменски

29 юни 2026, 11:12
Шпионски скандал в Москва: Путин уволни пазителя на тайните на Кремъл
Източник: iStock/GettyImages

С трого секретни документи на контраразузнаването на ФСБ (Федералната служба за сигурност), получени от „The Insider“, показват, че от началото на пълномащабната война на Русия в Украйна се наблюдава забележимо засилване на активността на чуждите разузнавания, насочена към „носителите“ на руски държавни тайни.

Според ловците на шпиони в Кремъл, тези „подходи за вербуване“ често се случват по време на задгранични командировки. Забележително е обаче, че нарастващ дял от разузнавателната дейност се провежда онлайн.

От „The Insider“ са проучили колко добре Русия защитава своите държавни тайни, като разгледа случая с Андрей Казаков – ръководител на деловодството на Кремъл. При странно съвпадение, броени дни преди нашите разкрития да бъдат готови за публикуване, Владимир Путин освободи Казаков от поста му. Както се оказа, целият живот на най-важния руски „пазител на тайни“ е бил публично достъпен в профилите му в социалните мрежи.

ФСБ бие тревога

Контраразузнаването на ФСБ бие тревога. Според документ, получен от „The Insider“ и маркиран като „строго секретен“, броят на „подходите“ към руски „носители на тайни“ е нараснал няколко пъти през последните години: „От 2022 г. до момента органите за сигурност са установили 2874 разузнавателни действия на чужди специални служби в сравнение с едва 1953 разузнавателни действия на противника от 2017 до 2021 г.

Установено е, че през този период най-голям брой разузнавателни действия спрямо носители на тайни са извършени от специалните служби на Украйна – 1960, или повече от 50% от общия брой, което показва 7,5-кратно увеличение на активността на украинските специални служби в сравнение с 2017–2021 г.

Разузнавателните цели на украинските специални служби включват военнослужещи от руските въоръжени сили, служители в отбранителната промишленост и ядрено-оръжейния комплекс, обекти за оперативна поддръжка по линия „М“, служители в държавните органи за военно управление, куриерската правителствена служба и дипломатическия корпус, транспортния сектор, както и представители на научната, образователната и комуникационната сфера“.

Според ФСБ понастоящем 90% от „контактите за вербуване“ се осъществяват в интернет, в сравнение с едва 6% през 2017 г. От ФСБ заявяват, че чуждите разузнавателни служби проявяват особен интерес към руските граждани, които пътуват в чужбина: „В сферата на задграничните пътувания са предприети разузнавателни действия от специалните служби на САЩ и техните съюзници от НАТО срещу лица, които:

  • се намират в дългосрочни или краткосрочни задгранични командировки;
  • работят в руски организации под санкции и разполагат с чувствителна информация.

Противникът събира данни за руски граждани от интерес чрез агентурни мрежи, мониторинг на открити източници и ресурси на електронната и корпоративната индустрия. 

Американските разузнавателни служби, използвайки информация от системи за резервация на билети, хотели и регистрации за международни събития, проследяват пристигането на руски граждани от разузнавателен интерес и предварително създават условия за тяхното проучване с цел вербуване. Приоритет се дава на лица, които редовно пътуват по служебни командировки. За установяване на личен контакт американските разузнавателни служби използват граничните и миграционните контролно-пропускателни пунктове по летищата, привличайки местен персонал.

При преминаване на граничния контрол обектите на вербуване биват подлагани на тежки разпити относно професионалната им дейност, които могат да включват принудително вземане на биоматериал, изземване на документи, средства за комуникация и компютърна техника, както и изискване на пароли и данни за достъп до устройства и имейл акаунти.

На лицата, обект на вербуване, се предлагат конкретни стимули за поверително сътрудничество, като например съдействие за получаване на виза за САЩ, или биват притискани със заплахи за анулиране на визи. След всеобхватен анализ на личния и поведенческия профил на целта се взема решение дали си струва по-нататъшна обработка, включително вербуване“.

Според ФСБ вербовчиците активно използват открито достъпни данни, които руските „носители на тайни“ сами публикуват за себе си в интернет.

Трудно е да се спори с изводите на ФСБ. Руските служители с достъп до най-важните държавни тайни наистина оставят множество цифрови следи – понякога неволно, а понякога като съвсем открито публикуват информация за себе си в социалните мрежи.

Това се отнася не само за редовите чиновници и служителите по сигурността с достъп до държавна тайна, но и за висши фигури, чиито преки задължения включват именно надзора върху защитата на класифицирани документи. Сред последните е и Андрей Казаков, който до 12 юни оглавяваше деловодството на Путин.

Тайно, пред целия свят

В разговори с роднини Казаков се наричал „главният пазител“ на тайните на Кремъл. И това не било просто самохвалство. Повече от почти всеки друг Казаков имал достъп до вътрешните процеси в Кремъл, механизмите зад вземането на секретни решения и имената на замесените лица. Той често научавал за нови назначения и високопрофилни уволнения преди останалите и, естествено, изисквал от подчинените си да спазват строги правила за конфиденциалност. И все пак дори най-обикновеното търсене разкрива почти всеки възможен детайл за самия Казаков.

Казаков е роден през 1958 г. в беларуския град Осиповичи, близо до Могильов. След като се премества в Москва, той завършва военна академия и служи като „секретен офицер“ в Главното управление за международно военно сътрудничество на Министерството на отбраната, което е тясно свързано с ГРУ (руското военно разузнаване). Там той е забелязан от Сергей Иванов – дългогодишен колега на Путин от Първо главно управление на съветското КГБ (външното разузнаване). По това време, от 2001 до 2007 г., Иванов оглавява Министерството на отбраната.

След това Казаков бързо се издига до заместник-ръководител на апарата на министъра на отбраната и до 2010 г. вече може да си позволи апартамент в елитния жилищен комплекс от премиум клас „Смоленская застава“ на Ружейни преулок в московския район Хамовники.

През 2011 г. Иванов става ръководител на Администрацията на президента и скоро назначава Казаков за заместник-ръководител на своя секретариат. Три години по-късно Казаков купува още по-скъп и просторен апартамент в жилищния комплекс „Баркли Парк“, регистриран на името на дъщеря му. Там Казаков започва да поръчва домашни доставки от „Глобус Гурме“ – луксозна верига за хранителни стоки.

Не само самият Казаков, но и неговите роднини се сдобиват със скъпи автомобили. Близо до Митищи, във вилното селище „Военнослужащий“, Казаков изгражда имение. В гаража му има ретро автомобили „Москвич“ и „Жигули“, които той гордо показва на гостите си. Цялото семейство се събира в имението за Нова година, а през лятото празнуват празниците на яхта в Пироговското водохранилище.

През 2016 г. Казаков преминава на работа в президентското деловодство, а през 2020 г. заменя неговия дългогодишен ръководител Александър Голублев, който умира от усложнения, предизвикани от COVID-19.

Според източник от Администрацията на президента, новият ръководител на деловодството още от първите си дни на поста започнал да изисква повишена бдителност от подчинените си.

„Андрей Анатолиевич е просто обсебен от секретността“, казва източникът. „Всички ние и без това сме подписали декларации за поверителност, а освен това има постоянни проверки. Атмосферата в деловодството е много напрегната. Доносничеството срещу колеги стана норма. И няма на кого да се оплачеш – над него е само ВВП“, допълва източникът, използвайки популярното съкращение за трите имена на Владимир Владимирович Путин.

Но самият Казаков изглежда не е спазвал правилата за секретност, които изисквал от другите. Той звънял на шефа на ГРУ Игор Костюков по обикновени мобилни връзки и използвал Gmail, чиито данни се съхраняват на сървъри в САЩ.

Чрез обикновени руски ботове за „пробив“, полулегални услуги за търсене, които обобщават изтекли лични данни, не е трудно да се научат подробности от ежедневието на Казаков – от хранителните му предпочитания (семейството му се опитва да купува мляко без лактоза) до самоличността на личния му зъболекар (Дмитрий Сергеев от Централната военна клинична болница „П. В. Мандрика“ към Министерството на отбраната на Русия).

Семейство пазители на държавни тайни

Казаков също така публично публикувал снимки от семейни пътувания до страни от НАТО. За да бъдем обективни, след пълномащабното нахлуване семейството на Казаков започнало да почива в Русия – по-конкретно в хотел „Приморие Гранд Ризорт“ в Геленджик, „Роза Спрингс“ в Сочи и петзвездния хотел „Гранд Палас“ в Светлогорск.

За последен път семейството на Казаков пътувало в чужбина на 20 февруари 2022 г., четири дни преди да започне руското нахлуване в Украйна. Той летял за Сърбия на почивка със съпругата, дъщеря си и внучката си. Очевидно чиновникът с достъп до всички руски държавни тайни е разбирал, че това ще бъде последният му шанс да усети живота извън страната.

Семейството на Казаков, между другото, също е замесено в бизнеса с „тайните“. Синът му Константин е служител на Федералната служба за охрана (ФСО) и оглавява Управлението за защита на държавната тайна към Министерството на финансите.

Съпругата на Константин, Дария, също е обвързана с обязаност за неразгласяване на държавни тайни. Тя е лекар по образование, но през 2022 г. свекърът ѝ урежда работа като консултант в отдела, който работи с класифицирани документи в управлението на президента по държавните отличия. През нейните ръце преминават стотици секретни укази за награждаване на генерали от ФСБ, СВР (Службата за външно разузнаване) и Министерството на отбраната, както и на „герои“ от „специалната военна операция“ и шпиони, провеждащи тайни операции в чужбина.

Въпреки предупрежденията на ФСБ за вербуване по време на пътувания в чужбина, тя безстрашно публикувала снимки от пътешествия със своя засекретен съпруг из Италия, Германия, Швейцария и Испания.

Като прощален жест преди уволнението му по-рано тази седмица, Путин награди Казаков с орден „За заслуги пред Отечеството“ III степен, който според указа се присъжда за „принос в подпомагането на дейността на президента на Руската федерация и дългогодишен съвестен труд“.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Insider    
ФСБ държавна тайна разузнаване шпионаж вербуване Андрей Казаков Кремъл киберсигурност контраразузнаване Русия
Последвайте ни
От 10 до 43 градуса през юли: НИМХ обяви каква жега ни чака и къде ще е най-прохладно

От 10 до 43 градуса през юли: НИМХ обяви каква жега ни чака и къде ще е най-прохладно

Край на 50-годишна мистерия? Компютър посочи кой е серийният убиец Зодиак

Край на 50-годишна мистерия? Компютър посочи кой е серийният убиец Зодиак

„Математиката не излиза“: КРИБ излезе с предложения за Бюджет 2026 пред НСТС

„Математиката не излиза“: КРИБ излезе с предложения за Бюджет 2026 пред НСТС

Между суеверията и фактите – какво знаем за литоболията

Между суеверията и фактите – какво знаем за литоболията

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Volkswagen търси спасение от китайските модели

Volkswagen търси спасение от китайските модели

carmarket.bg
Васил Терзиев: Липсата на финансова децентрализация спира развитието на София
Ексклузивно

Васил Терзиев: Липсата на финансова децентрализация спира развитието на София

Преди 14 часа
Триумф на духа: Принцеса Кейт изкачи 3-те най-високи върха на Великобритания
Ексклузивно

Триумф на духа: Принцеса Кейт изкачи 3-те най-високи върха на Великобритания

Преди 13 часа
Путин свика кризисна среща заради недостига на горива в Русия
Ексклузивно

Путин свика кризисна среща заради недостига на горива в Русия

Преди 12 часа
Трагедия в Кипър: Две деца починаха в нагорещен автомобил, твърди се, че са българчета
Ексклузивно

Трагедия в Кипър: Две деца починаха в нагорещен автомобил, твърди се, че са българчета

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Млад шофьор профуча с над 200 км/ч край Пловдив - остана без книжка и кола

Млад шофьор профуча с над 200 км/ч край Пловдив - остана без книжка и кола

Свят Преди 4 минути

Наложена му е санкция е в размер на 1800 евро

Първият трилионер в света на 55: Илон Мъск празнува с торта ракета

Първият трилионер в света на 55: Илон Мъск празнува с торта ракета

Любопитно Преди 9 минути

Първият трилионер в света Илон Мъск чукна 55 години с торта-лунна база и специално признание от Ники Минаж. Докато мисията му до Марс се бави, Мъск си пожела светло бъдеще за човечеството и продължи да превзема мрежата X

Спасиха бедстващи българи в морето до остров Лимнос

Спасиха бедстващи българи в морето до остров Лимнос

Свят Преди 46 минути

Водни ски, силен вятър и опасни течения доведоха до спасителна операция на бреговата охрана

<p>Ескортираха най-горещата фенка заради скандален тоалет на Мондиал 2026</p>

Моделът от OnlyFans Уенди Санчес предизвика масова истерия сред феновете на Мондиал 2026

Любопитно Преди 59 минути

Колумбийската звезда привлече вниманието на медиите в Мексико и изпрати специално послание до Хамес Родригес

<p>Олег Невзоров: Работата на КУБ продължава</p>

Олег Невзоров: КУБ продължава работа, въпреки институционалните проверки

България Преди 1 час

Бизнесменът уверява, че проектите няма да бъдат спрени

Без излишен лукс: Хари Стайлс и Зоуи Кравиц планират тайна сватба в Ню Орлиънс

Без излишен лукс: Хари Стайлс и Зоуи Кравиц планират тайна сватба в Ню Орлиънс

Любопитно Преди 1 час

Хари Стайлс и Зоуи Кравиц планират нетрадиционна сватба в музикалния Ню Орлиънс след годежа си през април. Междувременно певецът уплаши феновете, след като се задави с вода и падна на сцената по време на жегата на „Уембли“

<p>Тестваме върха на френския автомобилен шик (ВИДЕО РЕВЮ)</p>

Тестваме върха на френския автомобилен шик (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 1 час

Това е кола, която не прилича на нищо друго на българския пазар, говорим за дизайна, естествено. Пробегът от 750 км с едно зареждане на батерията също е факт, заслужаващ нашето внимание

с

Добрина Марчева: Доверието на клиента се печели с постоянство

Любопитно Преди 1 час

Как международните стандарти помагат на бизнеса да гарантира безопасност, проследимост и високо качество по цялата верига на доставки

Русия и Украйна извършиха масирани взаимни атаки с дронове през нощта

Русия и Украйна извършиха масирани взаимни атаки с дронове през нощта

Свят Преди 1 час

Украинските сили съобщиха за унищожени 82 дрона, докато руското министерство на отбраната твърди, че е свалило 209 украински безпилотни апарата.

Lenovo: RAMпокалипсисът е новото нормално занапред

Lenovo: RAMпокалипсисът е новото нормално занапред

Технологии Преди 1 час

Цените на чиповете за памет скочиха неколкократно през последните година-две заради огромното им търсене в центровете за данни за AI. Един от водещите производители обяви ,че не трябва да се надяваме това да се промени в обозримо бъдеще

,

Джон Кюсак на 60: "Холивуд е публичен дом, в който хората губят ума си"

Любопитно Преди 2 часа

Актьорът, който изигра едни от най-емблематичните образи в киното, чукна 60. Вижте защо вечният аутсайдер отказа да бъде конформист, защо никога не се жени и как се превърна в защитник на Едуард Сноудън

<p>Със следи от изгаряния: Какво знаем за трагичната смърт на децата, открити в автомобил в Кипър</p>

Със следи от изгаряния: Какво знаем за трагичната смърт на двете деца, открити в заключен автомобил в Кипър

Свят Преди 2 часа

Трагедията е поредната, която разтърсва Европа на фона на продължаваща седмици рекордна гореща вълна

Срещу ракетите: „Батальонът за доброто“, който спасява хиляди съсипани съдби в Украйна

Срещу ракетите: „Батальонът за доброто“, който спасява хиляди съсипани съдби в Украйна

Свят Преди 2 часа

Доброволците от "Добробат" са помогнали на хиляди подобни семейства,

Оцелял след катастрофа на АМ „Тракия“: Мантинелите по магистралите не отговарят на реалните изисквания

Оцелял след катастрофа на АМ „Тракия“: Мантинелите по магистралите не отговарят на реалните изисквания

България Преди 3 часа

Илия Шпатов разказа за катастрофата, при която загуби родителите си, а експерт поиска спешни мерки за обезопасяване на магистралата

<p>След ограниченията на САЩ: Австрия предлага европейско присъствие на Anthropic</p>

Виена призова ЕС да проучи стратегическо присъствие на Anthropic в Европа

Свят Преди 3 часа

Виена призовава Европейската комисия да проучи възможността AI компанията да изгради стратегическо присъствие в Европейския съюз

КНСБ и КТ „Подкрепа“ излизат на протест срещу Бюджет 2026

КНСБ и КТ „Подкрепа“ излизат на протест срещу Бюджет 2026

България Преди 3 часа

Синдикатите се обявяват срещу съкращаването на разходите за персонал и прехвърлянето на осигурителните вноски върху държавните служители

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg
1

Двойките царски орли у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Европа остава в плен на жегата

sinoptik.bg

Силвена Роу: Не показвам внуците си, това не е каприз, а отговорност

Edna.bg

Историята на Мистер Сенко оживява в нов документален филм

Edna.bg

Национален позор: президент иска да падат глави след отпадането от Мондиала

Gong.bg

"Прогнозите на звездите": Националът Мартин Величков: Останалите отбори не превъзхождат България

Gong.bg

Пробив на мантинела и удар в насрещното: Говори оцелял в катастрофа с три жертви на АМ „Тракия"

Nova.bg

Две българчета бяха открити мъртви в автомобил в Кипър, задържани са баща им и приятелката му

Nova.bg