Безмилостно и брутално убийство с мачете в Англия

Ж ена и двама нейни съучастници тийнейджъри са осъдени на общо 48 години затвор за убийството на мъж, който е бил примамен в парк, нападнат от засада и намушкан с мачете.

18-годишният Барни Грифин и 17-годишният Джак Дъглас убиват 24-годишния Сакад Али в ранните часове на 9 март, след като 25-годишната Ребека Мур го примамва в парка „Пондероза“ в Шефилд.

24-годишният Али играел видеоигри и си почивал в апартамента на свой приятел в района на Недърторп, когато малко след 4 часа сутринта получил обаждане от Мур.

Тя убедила Али да напусне апартамента и да се срещне с нея в парка.

Това обаче се оказало уловка, тъй като след това Грифин и Дъглас се появили от тъмнината, за да му устроят засада.

Той моли двойката да спре безмилостното си и брутално нападение, преди насилниците да избягат от мястото на инцидента, оставяйки го с фатални наранявания.

Той е обявен за мъртъв в парка малко след 5 часа сутринта.

След 16-дневен съдебен процес Мур е признат за виновен за убийство по-рано този месец. Грифин и Дъглас вече се признаха за виновни за убийството на Али и за притежание на острие.

В четвъртък Грифин, който по време на убийството е бил на 17 години, е осъден на 16 години лишаване от свобода, а Дъглас, който по това време е бил на 16 години, е осъден на 15 години лишаване от свобода.

Мур е осъден на доживотен затвор.

Главен инспектор Бен Ууд от полицията в Южен Йоркшир заяви: „Двамата тийнейджъри са убили Сакад по варварски начин, а Мур също го е убил, като го е подмамил да се срещне с него и го е завлякъл до мястото, където е щял да бъде брутално нападнат. Вместо да признае вината си, Мур накара близките на Сакад да преживеят отново събитията от деня на смъртта му, като ги накара да изтърпят процес в съда, след който тя беше призната за виновна за убийството."

„В разследването на това убийство беше вложена много образцова детективска и полицейска работа и днешният резултат е доказателство за упоритата работа на всички по този трагичен случай.“

След днешната присъда семейството на Али изрази почитта си към него в изявление, разпространено от полицията на Южен Йоркшир.

„Сакад беше любящ син и брат, който беше обичан от цялото си семейство. Той беше сърцето на нашето семейство и винаги беше щастлив и усмихнат. Всички, които познаваха Сакад, знаеха колко позитивен и щастлив беше той. Чувстваме се така, сякаш цялата светлина от живота ни е била отнета. Животът ни е напълно разбит от случилото се и никога няма да можем да го забравим. Бихме искали да благодарим на всички, които помогнаха на Сакад“, заявиха членове на семейството му.

