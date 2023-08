Бензиностанция в Румъния експлодира 2 пъти, има загинали и десетки ранени

Двама са загинали, а 58 са ранени в Румъния при две експлозии на бензиностанция в Креведия, близо до столицата Букурещ, предаде Ройтерс.

Огънят, пламнал след първия взрив в събота вечерта, обхванал две цистерни и близка къща. В резултат са евакуирани около 3000 жители в радиус от 700 метра, а главният път, минаващ покрай бензиностанцията с колонки за зареждане на автомобили с втечнен природен газ (пропан-бутан), бе затворен за движение. Задействан е Европейският механизъм за гражданска защита за трансфер на ранените в чужбина, а първите пациенти вече са прехвърлени в Белгия и Италия.

Общо 58 души са пострадали при експлозиите и пожара в станция за втечнен петролен газ (пропан-бутан) в Креведия снощи, като от тях 43 са служители на министерството на вътрешните работи: 39 пожарникари, двама полицаи и двама жандармеристи, сочат данни на Инспектората за извънредни ситуации, цитирани от новинарския сайт Зиаре. Изданието уточнява, че осем души са пострадали при първата експлозия, а 50 - при втората. Телевизия Диджи 24 отбелязва, че 10 души са в тежко състояние.

Жена с 95 процента изгаряния е починала в букурещката болница "Флоряска" днес, съобщи ръководителят на Департамента за извънредни ситуации Раед Арафат, цитиран от Аджерпрес. Тя е съпруга на мъж, който е починал на място снощи в резултат на инфаркт на миокарда, без да е имал изгаряния.

Арафат уточни, че починалата днес жена е първият смъртен случай, причинен от изгаряния, получени при вчерашната експлозия. По думите му при 95 процента изгаряния прогнозата за оцеляване на пациентката е била "приблизително нула".

"Районът трябва да бъде оценен. Районът все още е опасен... Съществува риск от нова експлозия на друга цистерна", заяви Раед Арафат, ръководител на румънския отдел за извънредни ситуации, пред телевизия Digi24.

В министерството на вътрешните работи беше задействан кризисен щаб, на който присъства министър-председателят Марсел Чолаку.

"Дълбоко съм натъжен, че експлозиите в Креведия доведоха до жертви", написа президентът Клаус Йоханис във Facebook, определяйки това като "трагедия".

"Трябва бързо да започне разследване, за да се види дали са били нарушени правилата. Моля властите да предприемат спешни мерки за ранените, за да не се повтарят тези трагедии", допълва той.

Пожарът вече е локализиран, като продължава гасенето на останалите огнища.

Ръководителят на Департамента за извънредни ситуации към румънското министерство на вътрешните работи Раед Арафат заяви днес, че фирмата, чиито резервоари с втечнен пропан-бутан се взривиха в град Креведия, не имала разрешителни за функциониране, съобщава телевизия Диджи 24.

"Ние знаем, че фирмата най-малкото не е функционирала, ясно е, че не е имала одобрения или разрешителни. Разследването се води от Главната прокуратура. От наша гледна точка фирмата не е имала документи за функциониране, фирмата по-точно не е имала дейност", уточни той.

Арафат отбеляза, че пожарникарите имат задължение да проверяват станциите за втечнен петролен газ (LPG) и такива проверки се правят там, където фирмите функционират. "Тук се е знаело, че не функционира", отбеляза той.

🔥One dead, 33 hurt in gas station blasts near Bucharest. Fire reached a house and forced evacuation of 300m area. Second explosion wounded 26 firefighters. #Romania #Crevedia #Explosion pic.twitter.com/2n5dYlDgRX — AG Breaking News (@AGiruckis) August 27, 2023

Кметът на Креведия Петре Флорин заяви, че мястото на експлозията е "по-скоро депо за LPG", тъй като дейността по продажби на горива е била спряна.

"След катастрофата, която се случи на бившата газостанция за втечнен пропан-бутан в Креведия, местните власти под контрола на кмета Петре Флорин се присъединиха към екипите на спасителите в общо усилие за намаляване на щетите и ограничаване на броя на жертвите сред населението. Кметът Петре Флорин заявява, че мястото, където е станала експлозията, последвана от пожар, е по-скоро депо за LPG, след като дейността по продажба на горива за гражданите е била прекратена от Инспектората за извънредни ситуации (ИИС)", се посочва в съобщение на кметството.

"Когато аз дойдох в кметството, това място беше с прекратена от ИИС дейност, вече нямаше право да продава горива на гражданите. Но идваше цистерната, зареждаха, знам ли какво правеха. Служителите от ИИС идваха два-три пъти на проверки, но нямам повече информация. Нямаха право вече да продават бутилки (с пропан-бутан) на гражданите, но цистерните зареждаха там", заяви кметът на Креведия.