Бавачка от ада: Богата двойка намери дома си пропит с урина

Б огато семейство, което смятало, че е намерило своята мечтана детегледачка, за да помага с новородената им дъщеря, скоро се озовало в истински кошмар, когато тя отказала да напусне луксозния им дом в северен Ню Йорк, след като отношенията им се влошили, предаде New York Post.

Барбара Молнар отговаряла на всичките изисквания, които Джейми Карано Норденстрьом и съпругът ѝ Филип Норденстрьом имали, когато отговорила на тяхната обява в Nanny Lane през лятото на 2024 г., разказва Джейми. Майката на четири деца с две внучета била „неопровержимо, абсолютно влюбена“ в децата, припомня Джейми, а Молнар била наета на непълно работно време за 18 часа седмично при заплата от 25 долара на час.

Опитът на Молнар като родител и детегледачка бил много ценен за новите родители — тя приготвяла бисквити за зъбките и четяла немски книги на дъщеря им, която искали да порасне „поне“ двуезична, в реновирания им колониален дом за милион долара в Хилсдейл, сочи статията.

Докато обявата на Норденстрьом в Nanny Lane заявявала, че „гостна къща е предоставена“, семейството се надявало да намери постоянен гледач за малката си дъщеря. Но когато Молнар попитала дали може да се настани при тях през декември, те позволили това без наем, тъй като Джейми искала да избегне предоставянето на правен статус на наемател, съобщава The Cut.

Не отнело много време нещата да се усложнят, като Молнар скоро започнала да нарушава всяко правило, което Норденстрьом имали, казва Джейми. Въпреки че ѝ била казана, че гостната къща е без домашни любимци, Молнар довела жълтия си лабрадор, Хъдсън, и питала дали най-малкият ѝ син може да дойде на посещение по време на коледната ваканция — но той останал до средата на януари, добавя Джейми.

Молнар също така отказвала да чисти след себе си в общите пространства на имота — или ако Хъдсън се изхождал в градината или вътре в дома, твърди Джейми. Все пак семейството се опитвало да запази мира, като Джейми разказва на изданието, че Филип и синът на Молнар играели шах заедно или те плащали на Молнар да готви френски ястия.

Но когато Норденстрьом се върнали от Швеция през юни, те открили тийнейджъри около басейна им — и нямало място в хладилниците за техните продукти, а прахосмукачката била запушена с козина от кучето, според изданието. След като прекратили партито, Джейми отишла да спи, само за да бъде събудена от Молнар, която създавала шум в кухнята. Тя се конфронтирала с детегледачката, която била ядосана, че шефът ѝ е засрамил сина ѝ пред приятелите му.

„Цялата ситуация беше толкова странна. Наистина не знаехме какво да правим,“ споделя Джейми.

Молнар обаче разказва, че семейство Норденстрьом са били наясно че Хъдсън щял да се настани с нея — и че Джейми я окуражила да организира парти за завършването на училище на сина си.

Джейми уволнила Молнар след партито — но неохотно предложила да ѝ помогне да намери ново място за живеене и да ѝ плати до края на месеца. Въпреки това, Молнар веднага поиска правата на наемател, казвайки на Джейми:

„Не познаваш закона. Това е моят дом, моят обзаведен апартамент. Това е моето паркомясто.“

„Ние знаехме, в този момент, че тя е взаимодействала с нас, за да получи достъп до нашия дом,“ каза Джейми, която започнала да проучва по-дълбоко миналото на своята внезапно променена детегледачка.

Докато Молнар нямала криминално досие, тя имала подобен спор с наемодател през 2021 г. Документи от този случай, получени от The Post, показват, че Молнар в крайна сметка дължала на двойката $27,617 плюс лихви.

Адвокат потвърдил, че Молнар била лицензиант — с разрешение да живее без наем при собственик без договор за наем — по законите на щата. Така техният адвокат поискал детегледачката да напусне с 10-дневно уведомление — което минало без Молнар да се оттегли.

Последвалите инциденти с полицията, двете страни започнали да снимат една друга, а двойката дори се свързала с контрол на животните за Хъдсън. В един разговор по чат, Молнар казала на Джейми:

„Интервюирам за няколко работни места, и когато това бъде осигурено, обещавам ви, няма да мога да се отдалеча от вас и това място достатъчно бързо.“

„Сега си ден и нощ, 180 градуса от любезния и щедър човек, който беше в началото,“ добавила детегледачката.

'Perfect' Mary Poppins-style nanny hired by couple to help run their pristine $1m compound became monster SQUATTER who refused to leave, court filings claim https://t.co/e9QvRj2yvR — Daily Mail (@DailyMail) October 29, 2025

В крайна сметка Норденстрьом подали иск срещу Молнар, в който твърдят, че тя е „професионален мошеник, с добре документирана история на присъединяване към заможни индивиди, незаконно окупиращи имотите им в лоша вяра, и след това отказва да напусне и злоупотребява със защитите, предоставени от законите за извеждане на наематели,“ според документи, получени от изданието.

Съдия заповядал Молнар да напусне помещението на 10 септември и освен това наложил временна заповед за защита от Норденстрьом.

Когато накрая напуснала, Джейми открила, че гостната къща била пропита с урина — и разположена толкова прецизно, че предполагала, че не може да е дошла само от кучето, съобщава домакинята на изданието.

Тя казала, че матракът и завивката били прогизнали, а килимчетата били толкова намачкани, че течността се просмуквала през дъските на пода.

„Може би е било мечка,“ казала Молнар, твърдейки, че е истинската жертва, която „ще бъде напълно компрометирана и оклеветена.“

Детегледачката, родена в Ню Джърси, която сега работи като частен готвач в Хилсдейл, казала, че е била открита като модел от висок клас и е работила за френския дизайнер Ги Ларош, преди да се омъжи за Паскуале Фабио Гранато. Заедно имали три деца и отворили популярното заведение в Ню Йорк Serafina Fabulous Pizza. След развода им, той изпратил децата си в европейски интернати, където тя ги посещавала.

По-късно имала най-малкият си син с наследник на френска винарна и съдила него за $5 милиона издръжка за дете, съобщава изданието.

Молнар също подала иск за неправилно уволнение срещу Джейми през август, което нейният бивш шеф нарекъл „безпочвено и безсмислено, генерирано от ИИ“, като нарекъл нея психично нестабилна.

В крайна сметка, съдия наложил временни заповеди за възбрана на двете жени.