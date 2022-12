Еманюел Макрон и куп знаменитости присъстваха на бляскава вечеря в Белия дом (СНИМКИ)

А мериканският президент Джо Байдън разстла червения килим пред знаменитости, законодатели и промишлени и бизнес титани на първата държавна вечеря в Белия дом в чест на френския президент Еманюел Макрон, предаде Ройтерс,

Celebrities, lawmakers and titans of industry attended a lavish White House state dinner that was the crowning social event of French President Emmanuel Macron’s U.S. visit https://t.co/ESCDJAq6i2 pic.twitter.com/kxUgoIeuVY