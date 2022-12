Шансон и 200 живи омара: Макрон и Байдън си съперничат в жестовете

Е манюел Макрон предлага плоча със саундтрака на филма "Един мъж и една жена", Джил Байдън избира най-добрите американски сирена за вечеря: държавното посещение на френския президент показва съперничеството на двете страни в малките жестове на внимание, предаде Франс прес.

От Елисейския дворец съобщиха, че Еманюел Макрон ще предложи на американския си колега чаша на известната златарска къща "Christofle", която, наред с други неща, придружава ястията на борда на известния лайнер "Нормандия".

Това е препратка към трансатлантическата връзка, но също и към епоха на голям успех за френското ноу-хау: първото пътуване на големия кораб до Ню Йорк през 1935 г. е международно събитие.

Френският президент носи и плоча със саундтрака на филма "Един мъж и една жена" (1966) на Клод Льолуш, а самият режисьор е част от френската делегация. Навремето едноименната песен със запомнящия се припев "Dabadabada" (често превеждан като "Chabadabada"), композирана от Франсис Ле, е отличена със "Златен глобус".

Макар от Белия дом все още да не са разкрили какви подаръци ще поднесе Джо Байдън, първата дама Джил Байдън вече показа декора и менюто за тържествената вечеря. Блюдата ще бъдат сервирани под голяма шатра в градините, на маси, отрупани със свещници и цветя в цветовете на двете държави.

President Joe Biden is set to welcome French President Emmanuel Macron to the White House for a visit that will conclude with the first state dinner of the Biden administration. Macron isn't hiding his displeasure with aspects of Biden's climate law. https://t.co/bLO4PWA9ye